Quién es y a qué se dedica Miluska Jácome, la mejor amiga de Ernesto Pimentel y madre de su hijo Gael

Ernesto Pimentel, la persona detrás del personaje de la Chola Chabuca, anunció, el lunes 22 de julio de 2019, el nacimiento de su hijo. “Él será, desde hoy, el gran motivo de mi vida. Hoy ha llegado al mundo Gael Pimentel a las 33 semanas, pesando 3 kilos”, compartió el presentador en Facebook y le dedicó elogios a la madre del pequeño, Miluska Jácome.

“Junto a Miluska, mi más entrañable amiga por más de 20 años (…), hemos traído al mundo a un niño que sabemos será más feliz aún más que los padres que hoy lo reciben”, agregó.

¿Quién es Miluska Jácome?

La madre del hijo de Ernesto Pimentel, Miluska Jácome, es, desde hace 11 años, productora de “El reventonazo de la Chola”. Inició su carrera como practicante en “Risas y salsa”, donde el presentador también daba sus primeros pasos.

“Como los dos éramos nuevos, encajamos bien”, contó Miluska Jácome en una entrevista a la revista Cosas, en 2019, en la cual confesó que la idea de ser mamá no era su prioridad.

Miluska Jácome y Ernesto Pimentel de jóvenes. Foto: revista Cosas

“Al principio, no me veía cargando a un bebé. Tenía proyectos familiares y laborales que cumplir. Vivía corriendo, trabajando en todo lo que podía para cumplir con las promesas que me hice de adolescente”, admitió.

Años después, Miluska Jácome se dijo a sí misma que había llegado el momento de ser madre. “Me sentí más tranquila, grande y con mis propósitos cumplidos”, recordó.

Para aquel entonces, Ernesto Pimentel y ella tenían más de dos décadas conviviendo. “No me detuve a pensar en más. Solo quería tener un hijo del hombre a quien admiro y quiero” , expresó.

¿Cómo fue el nacimiento del hijo de Ernesto Pimentel y Miluska Jácome?

Cuando aún no cumplía los 30 años, Ernesto Pimentel hizo público su orientación sexual y que era portador de VIH. Esto resultó un reto para lograr procrear mediante un procedimiento de reproducción asistida, gestación subrogada, que resultó ser un éxito y su hijo nació sano a los 8 meses.

“Gael es un hijo buscado, un niño de oro” , afirmó el presentador.