Magaly Medina: ¿por qué se terminó su matrimonio con Marco Mendoza, el padre de su hijo Gianmarco?

La polémica presentadora Magaly Medina, en la actualidad, goza de un gran éxito tanto en su vida laboral como la personal, pues lleva un próspero matrimonio junto al notario Alfredo Zambrano, con quien continuamente se le ve viajando al extranjero. Sin embargo, en el pasado la conductora tuvo un primer esposo con el que, confesó, no la pasó nada bien. Se trata de Marco Mendoza, el padre de su único hijo, Gianmarco Mendoza.

Conoce aquí los detalles de la relación de la famosa figura de la televisión con su primera pareja, y las razones por las que su unión llegó a su fin.

Magaly Medina se casó 3 veces

Magaly Medina, a lo largo de su vida, apostó por casarse tres veces. La primera vez fue junto a su primer enamorado, Marco Mendoza. Tras el fin de esta relación, la presentadora quedó flechada de su exprofesor de la universidad y exjefe, Cesar Lengua, y se casaron en 1989.

Unos años más tarde, la conductora de “Magaly TV, la firme” volvió a creer en el amor de la mano de Alfredo Zambrano y contrajeron matrimonio el 9 de diciembre del 2016. La ceremonia se celebró en el distrito de La Molina y contó con la presencia 500 invitados.

La boda de Magaly Medina con Alfredo Zambrano. Foto: GLR

¿Quién fue su primer esposo?

El primer esposo que tuvo Magaly Medina fue Marco Mendoza, ambos se conocieron muy jóvenes. Justamente con él tuvo a su único hijo y heredero, Gianmarco Mendoza, y, según contó la conductora, este fue el principal motivo por el cual contrajeron matrimonio.

“ Tenía 19 años. Fue mi primer enamorado. Me casé porque tenía que casarme. Mi papá no me iba a dejar tener un hijo sin casarme, era muy conservador. Conviví dos años. (…) Cuando me sé embarazada, nosotros habíamos terminado”, expresó años atrás en una entrevista con la periodista Andrea Llosa.

Magaly Medina trató de acercar a su hijo con su padre. Foto: Difusión

¿Por qué se separó Magaly de Marco Mendoza?

La unión entre Magaly Medina y Marco Mendoza solo duró un par de años, de 1983 a 1985, cuando ella aún vivía en Huacho. Según contó la presentadora, la relación se quebró debido a las constantes peleas que tenían.

“Yo preparé mi separación muy calculadoramente y fría. Al tipo le aguanté todo y yo callada. Es que tenía un carácter horroroso. Ya ni siquiera yo peleaba. Él trabajaba en Lima, y cuando estaba los fines de semana peleábamos. Era una relación muy tirante”, contó.

Asimismo, la figura de “Magaly TV, la firme” no toleró que su expareja le haya prohibido trabajar. “No me permitía ni trabajar. Contra su voluntad postulé a la universidad de Huacho y estudié todo un año administración de empresas”, acotó.

Magaly fue madre y padre para su hijo Gianmarco

Tiempo después de haber terminado su matrimonio con Marco Mendoza, Magaly Medina reveló que su expareja no lo apoyaba económicamente durante los primeros años de vida de su hijo Gianmarco, por lo que ella tuvo que hacer el papel de “madre y padre” para él.

“Yo tenía que trabajar para mandar para la leche y pañales, con el tiempo mi exesposo entendió y envió para los gastos, pero fundamentalmente, mi hijo fue mi responsabilidad toda mi vida”, contó la presentadora en una entrevista para RPP.