Los programas de concursos en el país, como “La voz Perú” o “Perú tiene talento”, se han convertido en grandes ventanas para que ciudadanos muestren su talento en televisión nacional. Previamente, los participantes deben pasar por diversos castings; sin embargo, algunos habrían sido beneficiados, según reveló la cantante Susan Prieto.

Conoce aquí las declaraciones que hizo la intérprete sobre el polémico tema.

¿Qué dijo Susan Prieto?

Susan Prieto participó en los programas de Latina “Perú tiene talento”, “La voz Perú” y “Los cuatro finalistas”. Ahora, la artista brindó una extensa entrevista al canal de YouTube de Chiquiwilo. Ahí habló acerca de su experiencia en dichos espacios.

“Yo quiero ir de frente al casting, que me metan a ‘La voz’. ¿Se puede? ¿Ha pasado de que has ido a algún casting y tú le has dicho: ‘Oe, ya pues’? Yo quiero pasar directo, sin ningún filtro”, le preguntó Chiquiwilo.

Susan Prieto. Foto: Instagram

Acto seguido, Susan Prieto respondió lo siguiente: “Se podría, sí se puede, tengo algunas anécdotas (de algunas personas que pasaron directamente castings), no es mi caso, pero me han contado, he visto y presenciado que ha pasado”, sostuvo .

Susan teme meterse en problemas por sus impactantes declaraciones

Tras su declaración, el presentador Chiquiwilo le indicó a Susan Prieto que el tema podría traer diversas reacciones: “Luego saldrá en los medios que ‘Susan Prieto dijo esto’”.

Aunque la artista señaló temer por las reacciones, recalcó que, detrás de las pantallas, sí existen muchos rumores sobre cómo llegan algunos al concurso: “Tengo miedo, pero sí dicen por ahí las malas lenguas que se puede (pasar directamente los castings)”, expresó.