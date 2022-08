Julián Zucchi cuenta por qué se fue de “Combate”: “La pasaba mal, no era para mí”

Aunque han pasado varios años desde que “Combate” dejó de emitirse, Julián Zucchi se mantiene como uno de los miembros más queridos y recordados del desaparecido programa de ATV. No obstante, no todo fue felicidad para el ahora actor, en el tiempo que fue parte de dicho reality.

En una reciente entrevista con Christopher Gianotti, la pareja de Yiddá Eslava reveló los motivos por los que dio un paso al costado en su contrato y prefirió no seguir participando en el programa de competencia.

Yidda Eslava y Julián Zucchi participaron en Combate. Foto: captura YouTube

¿Por qué Julián Zucchi renunció a “Combate”?

Como parte del segmento llamado “Alitas que arden”, para el canal de Youtube de Christopher Gianotti, el argentino Julián Zucchi manifestó que es su época de chico reality peleaba constantemente con personal de la producción de “Combate” y con varios de sus compañeros, por lo que no tenían una buena imagen de él.

“Lo que me hizo renunciar fue que me hicieron enojar tanto, que ‘El Jefe’ (locutor del show) me dijo: ‘A Usted le falta humildad’ y yo le menté la madre en vivo”, mencionó para continuar diciendo: “Un día me googlee vi noticias mías molesto, enojado, eso me llevó a renunciar porque vi que todo eran noticias malas , que me peleé con uno, con otro, con Kina, Maluma”.

De esta forma, explicó que todos esos conflictos hicieron que tome la decisión de renunciar al programa, ya que no se sentía a gusto. “ Ahí dije esto no es para mí , por eso me voy y no sigo en el programa”, acotó.

Julián Zucchi no se arrepiente de haber estado en “Combate”

Por otro lado, Julián Zucchi señaló que llegó hasta el punto de sentirse ansioso por lo que iba a pasar en el programa siguiente, así que no quiso continuar con eso por el bien de su salud.

“La pasaba mal, me pagaban muy bien, pero por plata no. Ya me agarraba taquicardias , porque no sabía que me iban a hacer en el programa para hacerme enojar”, expresó.