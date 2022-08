La gran final de “La voz Perú” se llevó a cabo este sábado 20, en medio de la expectativa sobre quién sería el flamante ganador o ganadora de la temporada. Tras iniciar su emisión, el nombre del concurso de canto se convirtió en tendencia. Al mismo tiempo, “La gran estrella”, de Gisela Valcárcel, también tuvo interacciones en Perú.

En la siguiente nota, te contamos cómo les fue a ambos programas que compiten cada sábado en el mismo horario. Además, detallamos las cifras de los otros programas que se emitieron ese día, como “El reventonazo de la Chola” y “JB en ATV”.

“La gran estrella”, “La voz Perú”, “El reventonazo de la Chola” y “JB en ATV” se enfrentan cada semana para liderar el rating de los sábados. Foto: composición LR/La gran estrella/La voz Perú/El reventonazo de la Chola/JB en ATV

¿Qué pasó en “La gran estrella”?

“La gran estrella” tuvo como invitados a Bryan Arámbulo y Brunella Torpoco, quienes reforzaron a dos participantes del reality.

Yahaira Plasencia, Susan Ochoa Michelle Soifer y Ruby Palomino sorprendieron al interpretar sus mejores temas. Algo que llamó la atención fue la crítica de Sergio George a la presentación de cuatro participantes.

“Me sonó un poco arroz con mango. No entendía nada. En el final se puso buena la cosa, pero en el principio era confuso. No me impresionó tanto como lo imaginaba”, fueron sus breves palabras.

¿Quién ganó “La voz Perú” 2022?

Tras varias semanas de competencia, “La voz Perú” llegó a su fin. Quien se coronó como ganadora fue Lita Pezo del equipo de Eva Ayllón.

“Muchas gracias por esta segunda oportunidad. A ‘La voz’, a usted maestra (Eva Ayllón) por la confianza. A mi familia, que ha venido desde Iquitos, a mi tía Ramada que me ha dado tanto”, expresó entre lágrimas.

“La voz Perú” vs. “La gran estrella”: así les fue

De acuerdo a las cifras del rating, el reality de Latina lideró la noche del sábado. El último día de Noel Schajris como entrenador tuvo más recepción del público peruano que las duras opiniones de Sergio George en América TV.

El formato internacional obtuvo 9,4 puntos. En tanto, la tercera gala de “La gran estrella” se ubicó en el cuarto lugar con 8,6 de sintonía.

“El reventonazo de la Chola” fue líder en su horario con 8,6 puntos. “JB en ATV”, en tanto, logró 6,4 y se ubicó en la quinta posición del ranking sabatino.