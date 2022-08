Bryan Arámbulo revela la difícil etapa en la que luchó contra el cáncer: “Pasé 18 quimioterapias”

El cantante de cumbia Bryan Arámbulo llegó al programa “La gran estrella” para participar como el apoyo de la participante Nuria Mayor. El artista expresó su felicidad por estar junto a la presentadora Gisela Valcárcel y recordó la difícil etapa que atravesó él y su familia por el cáncer que padeció cuando tenía 16 años. Asimismo, brindó detalles de cómo pudo superar la enfermedad.

Bryan Arámbulo recuerda su difícil etapa con el cáncer

En el set de “La gran estrella”, Bryan Arámbulo fue recibido por la presentadora Gisela Valcárcel y no pudo ocultar su emoción por pisar por primera vez el programa: “Realmente estoy emocionado y nervioso”, inició diciendo. Ante esto, la conductora resaltó el camino del artista en la música y recordó que años atrás el joven fue diagnosticado con cáncer de ganglios.

“Para los que no saben a los 16 años Bryan le daba batalla al cáncer”, sostuvo Gisela y Bryan respondió: “H a sido una etapa muy difícil, no solamente lidiarla solo con mi madre, mis hermanos, pero agradecido una vez más con la vida, con Dios. (Pasé por) 18 quimioterapias” , contó.

Bryan revela que es complicado ser artista en Perú

Días antes de su presentación en “La gran estrella”, Bryan Arámbulo se refirió sobre el presente de su carrera musical y sorprendió al revelar que para él ha sido complicado ser artista en el Perú por los prejuicios que existen, esto debido a que el artista pertenece a la comunidad LGBT+.

“Estoy agradecido con todo lo que pasa en mi vida, pero esto no es fácil, e s complicado ser artista en un país machista, lleno de prejuicios, donde la gente te juzga sin conocer a las personas y no se detienen en el esfuerzo que hacemos día a día. Existe mucha gente mala y es difícil afrontar todo eso, se cree que para el artista todo es color de rosa, pero no es así, nosotros tenemos sentimientos y nos afectan los comentarios negativos”, contó en una entrevista a Trome.