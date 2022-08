Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores al presentar a su pareja Christian Gonzales, a quien dedicó unas palabras de aprecio luego de revelar que es pansexual. La salsera señaló en marzo del 2022 que, cuando conoce a alguien, no le interesa su identidad sexual, sino la personalidad. En esta nota conoce más de la persona que conquistó el corazón de la intérprete peruana.

¿A qué se dedica Christian Gonzáles, pareja de Amy Gutiérrez?

Christian Gonzales se desempeña como coreógrafo y profesor de baile en academias de danzas de Lima. Estuvo en EBAC, academia de danza donde Anthony Aranda dictaba clases.

Amy Gutiérrez habla de Cristhian Gonzales: “Es una relación estable, tenemos bastante tiempo juntos”. Composición: Instagram Cristhian Gonzales / John Reyes, La República

Se formó profesionalmente en el extranjero, donde recorrió países como Estados Unidos y Francia para perfeccionar su técnica. En redes sociales no suele hacer pública su vida personal, como detalles de su relación con la salsera.

¿Qué piensa Amy Gutiérrez de Christian Gonzales?

En entrevista con “Estás en todas”, Amy Gutiérrez solo tuvo palabras de afecto hacia el bailarín, con quien mantiene una relación. “Solo puedo decir que estoy bendecida por el señor, él es una grandiosa persona”, expresó.

“Él me ha apoyado en las buenas, en las malas y en las peores. Estoy tranquila porque él no me juzga”, agregó la cantante de salsa.

Amy Gutiérrez responde sobre mancha de sangrado menstrual

Amy Gutiérrez explicó lo ocurrido el último 15 de agosto en “En boca de todos”, cuando su pantalón se manchó de sangrado menstrual. En un live de Instagram, habló del momento que vivió aquella tarde.

“Lo he tomado con mucha tranquilidad (...) Normalicemos la regla”, dijo. Más adelante, contó que se trató de una campaña de una conocida marca de toallas higiénicas.

“Lo que hice fue una campaña muy importante porque buscamos normalizar la menstruación. Tula, Maju, Rondón, todos sabían de esto y agradezco por sumarse también a la campaña”, reveló.