Susan Ochoa cree que ‘Giselo’ podría reemplazar a Yahaira Plasencia: “El ‘ataca, Sergio’ le sale mejor”

No se guardó nada. Susan Ochoa generó polémica al decir que Edson Dávila podría tomar sin ningún problema el lugar de Yahaira Plasencia como jurado de “La gran estrella”.

El reality de canto de Gisela Valcárcel está poniéndose más intenso, con los participantes dándolo todo en el escenario y las ‘reinas’, quienes harán todo lo que esté en sus manos para defender a los miembros de su equipo.

¿Qué dijo Susan Ochoa sobre Yahaira Plasencia?

En la emisión de la tercera gala, Susan Ochoa se expresó sobre Yahaira Plasencia y mencionó que ‘Giselo’ podría ser su sucesor fácilmente, debido a que él se ‘desempeñaría mejor en el escenario’.

Todo comenzó cuando la ganadora de Viña del Mar señaló en vivo que Dávila intentó robarle su lugar en el reality. Edson subió al escenario para cantar flamenco y tratar de convencer a Sergio George para que le dé una oportunidad en la música.

“Yo quiero hacer una queja, Edson ha querido sentarse en una de estas sillas, pero yo le quiero decir que para que tú te sientes en mi silla está bien complicado (…) Te puedes sentar en la de Yahaira, porque el ‘ataca, Sergio’ le sale mejor que a ella ”, admitió Susan.

La intérprete de “La cantante” se mostró sorprendida ante los comentarios de Ochoa y solo atinó a decir: “ ¿Qué tengo que ver yo en esto? ”

“La gran estrella”: sentenciado no acepta crítica de Sergio George y lo refuta en vivo

Todo empezó cuando en la segunda gala, luego de tener una mala presentación al interpretar una cumbia, Sergio George le pidió al participante que no abusara del vibrato en las canciones.

Manuel no dijo nada en el escenario, pero, detrás de cámaras, no se quedó callado e hizo sentir su opinión al respecto: “El vibrato no es algo que envejece a las canciones”.

Antes de oír la respuesta de Sergio George, Gisela le pidió a Manuel que demostrara su talento. En ese contexto, el participante afirmó que el vibrato le servía en su carrera como cantante de ópera.

Aumaitre cantó por unos minutos, pero no se esperaba la contundente respuesta de Sergio George: “Quédate en opera entonces”.

Yahaira Plasencia sobre presentación de Brunella Torpoco tras cantar salsa: “Hay que tener sabor”

No logró convencerla. Yahaira Plasencia se refirió a la presentación de la dupla conformada por Brunella Torpoco y Manuel Aumaitre, quienes cantaron salsa en el escenario de “La gran estrella”. La intérprete de “Y le dije no” remarcó que es un género musical complejo.

“A Manuel, entraste en otro tono y después te acomodaste. (...) Hacer salsa no es fácil, el sabor hay que tenerlo. Es distinto”, aconsejó. “Es difícil tener a Brunella al costado y tratar de llevarle el ritmo y el sabor”, agregó.