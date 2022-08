Jaime Bayly: ¿cómo fue su polémica relación con Luis Corbacho y por qué terminó?

A lo largo de los años, la vida de Jaime Bayly se ha visto envuelta en cientos de escándalos, si de romances se trata. Aunque una de las polémicas más recientes se dio cuando el escritor reveló que tuvo una relación con el fallecido actor Diego Bertie, este no ha sido su único amorío.

En 2011, la farándula peruana se remeció con el escándalo protagonizado entre el periodista y el argentino Luis Corbacho, luego que anunciaran el fin de su romance en medio de rumores de infidelidad.

Jaime Bayly asegura no tener ninguna responsabilidad en la muerte de Diego Bertie. Foto: La Tercera

¿Cómo se conocieron Jaime Bayly y Luis Corbacho?

Luis Corbacho y Jaime Bayly se conocieron en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, cuando ambos eran parte del programa “Mega TV”. El argentino mantenía un puesto dentro de la producción, mientras que el comunicador se encargaba de la conducción de dicho espacio televisivo.

La relación de ambos tuvo una duración total de siete años, en la cual Bayly viajaba constantemente al país de su novio para poder pasar tiempo juntos, ya que él, desde ese tiempo, vivía en el país norteamericano.

Sin embargo, este largo y sólido romance empezó a pasar por ciertas complicaciones cuando el periodista conoció a su actual esposa, Silvia Núñez , e incluso fue acusado de haberle sido infiel al joven con ella.

Luis Corbacho y Jaime Bayly fueron pareja durante siete años. Foto: composición / GLR

¿Por qué terminaron?

Según comentario de Luis Corbacho, su vínculo amoroso con Jaime Bayly llegó a finalizar porque el escritor le fue infiel con Silvia Núñez. De esta forma, el argentino contó que lo más humillante para él fue cuando la joven fue presentada públicamente como la madre del futuro bebé del comunicador.

“Conviví con el fantasma de Silvia rondando por tres años. Jaime la veía a escondidas, ocultaba sus mails (...) él sólo quería ser su amigo, porque, insistía, jamás sería capaz de amar a una mujer como me amaba a mí”, expresó el extranjero en una publicación.

¿Quién fue el gran amor de Jaime Bayly?

Por su parte, Jaime Bayly dedicó varios minutos de unos de sus programas para narrar cómo fue que inició su relación con Silvia Núñez, declaraciones en las que no pudo evitar señalar a su expareja Luis Corbacho, a quien calificó como uno de sus grandes amores.

“Llevaba exactamente seis años con un novio al que, en su momento, quise mucho. Fue uno de los cinco grandes amores de mi vida. (...) Era un joven 10 o 12 años menor que yo, absolutamente hechizado por la moda, la ropa y la belleza”, fue parte de su relato.

Seguidamente, mencionó que con el tiempo él perdió el interés en el joven argentino y empezó a sentir atracción por quien ahora es su esposa.

“Yo había sido feliz con él, pero como Silvia ya no estaba enamorada del chico de la moto y yo ya no estaba enamorado del chico de la moda , nos enamoramos”, añadió.

¿Jaime Bayly engañó a Luis Corbacho?

En una entrevista con “Conectados en acción”, Silvia Núñez dio detalles inéditos de su romance con el polémico conductor. Asimismo, durante la conversación, aclaró que Luis Corbacho tenía conocimiento de esta relación, pues se lo contaron desde un inicio, con lo que negó así las especulaciones de infidelidad.

“Luis sabía, sabía la verdad. Desde el primer día Jaime le dijo la verdad: ‘Mira, me gusta esta chica, estoy saliendo con ella’”, señaló.

¿En un momento estuvo con novia y con novio?, le consultó directamente la entrevistadora, a lo que ella contestó que sí. “Pero cuando empezó a salir conmigo ya dejó de verlo, ya casi no iba a verlo” , explicó.

Por último, Núñez indicó que nunca se sintió incómoda con su relación, ya que Bayly manifestaba lo enamorado que estaba públicamente y todos sabían del vínculo que tenían ambos. “A mí sí me queda el consuelo que Jaime fue transparente conmigo, nunca me ocultó, nunca me sentí la amante”, acotó.