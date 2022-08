Una de las grandes ausencias del programa “La gran estrella” de Gisela Valcárcel es María Paz Valle-Riestra, más conocida como ‘Pachi’, quien se desempeñó durante mucho tiempo como jurado en distintas producciones como “Bailando por un sueño” (2008), “El show de los sueños” (2009) y “El gran show” (2010-2017).

El vínculo entre la bailarina y la ‘Señito’ finalizó en 2018, cuando Gisela no la convocó para “El artista del año”, por lo que ‘Pachi’ abrió su camino y se desempeñó como jueza en “Los cuatro finalistas”, siendo esta su última participación en programas concurso de este estilo en la televisión nacional.

No se conoce cómo terminó su relación laboral con la ‘Reina de la TV’, pero, poco después de ingresar a “Los cuatro finalistas”, la bailarina hizo algunos comentarios que para algunos seguidores era una indirecta a su antiguo trabajo: “ Finalmente, siento que en la televisión peruana hay un programa en donde el protagonista es el baile, que los bailarines profesionales somos los protagonistas ”, declaró.

¿Qué fue de Pachi Valle Riestra?

Además de su conocido papel como jurado en programas de televisión, Pachi Valle-Riestra nunca dejó de ejercer su carrera de bailarina. En 2018, fue designada directora artística de la recién fundada Compañía Danza PUCP, un grupo conformado por egresados de la carrera de Danza en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también se desempeña como profesora desde 2000.

Entre otros proyectos de la PUCP, ‘Pachi’ también participó en la creación y elaboración del libro “Revelando el movimiento: historias de la danza moderna y contemporánea en el Perú”.

En junio del año pasado, dirigió el cortometraje “Algo pasó en el camino”, el cual fue estrenado vía Zoom. “El corto plantea una serie de hechos que son rutinarios, pero están atravesados por momentos de fantasía. Nos sacan de esta especie de realidad material en la que vivimos. Quiero invitar al espectador a este viaje, que le provea sensaciones y reflexiones”, contó a La República.

Pachi Valle Riestra dirigió el cortometraje "Algo pasó en el camino", el cual hoy ha participado en varios festivales. Foto: composición LR/PUCP/La República

Pachi Valle Riestra y la lucha por los derechos LGTBIQ+

Pachi Valle Riestra es abiertamente bisexual y sostiene una relación con la periodista Bibiana Melzi. Durante toda su carrera, siempre ha sido parte activa de campañas por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, además de estar presente todos los años en actividades masivas como la Marcha del Orgullo.

El año pasado, contó su historia de amor para la ONG peruana It Gets Better Perú. Igualmente, durante las elecciones de 2021, difundió una iniciativa que consistía en que las personas LGTBIQ+ reemplacen a los miembros de mesa que no puedan asistir, con el objetivo de dar visibilidad a su comunidad.

Pachi Valle Riestra durante la pandemia de la COVID-19

El confinamiento producto de la pandemia de la COVID-19 fue una etapa muy difícil para Pachi Valle Riestra debido a que no podía hacer lo que más amaba: bailar.

“Yo sentía que el mundo continuaba, que seguía rodando, y yo estaba paralizada. Una sensación de sentirse fuera, aislada, marginada”, declaró en una entrevista a Perú21.

Afortunadamente, encontró la forma de despejarse dictando talleres virtuales de la promotora Escena Contemporánea. Uno de los cursos que enseñó fue Danza de las Múltiples Manifestaciones.