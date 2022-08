Fiorella Retiz revela que recibió propuestas para trabajar con Magaly y ‘Peluchín’

Fiorella Retiz reapareció luego de varios meses alejada de la televisión. Tras el ampay con Aldo Miyashiro, la exreportera rompió su silencio en un programa de YouTube y habló de su vida tras el hecho que causó revuelo en el país. También recordó sus inicios en el ámbito profesional.

En conversación con “Enchelados”, la comunicadora contó que le ofrecieron trabajar con Magaly Medina y Rodrigo González, dos figuras resaltantes del mundo del espectáculo.

Fiorella Retiz se hizo conocida por el ampay con Aldo Miyashiro. Foto: Instagram / Fiorella Retiz

Al respecto, señaló que decidió rechazar las propuestas. “No es el tipo de periodismo que a mí me gusta, no me gusta que me cuentes tu vida”, dijo.

“No me interesa lo que has hecho sentimentalmente, pero sí me interesa si tu historia va a inspirar, sí me gusta”, añadió Fiorella Retiz.

¿Fiorella Retiz habló de su ampay con Aldo Miyashiro?

Fiorella Retiz evitó dar declaraciones sobre el video que difundió Magaly Medina. Como se recuerda, en la grabación aparece con Aldo Miyashiro en actitudes cariñosas.

“Estoy en una especie de tratamiento... cuando termine todo esto, lo que yo estoy pasando, me acercaré para contar las cosas, ahorita no voy a responder”, respondió a “Amor y fuego” el último 19 de abril.

Fiorella Retiz habla de su nuevo trabajo tras ampay con Miyashiro

Fiorella Retiz se dedicó a viajar por distintas partes del país luego de ser despedida del programa que conducía por el ampay con Aldo Miyashiro.

Según dio a conocer Magaly Medina, la joven ahora es influencer. “Yo no estoy haciendo presentación, lo que estoy haciendo es juerguear. El tema es que yo voy como imagen nada más, agarro mi espacio, me divierto, tomo, etiqueto, es como que vendo un poco el concepto de lo que estoy haciendo”, dijo a uno de sus ‘urracos’, quienes la abordaron para hacerle preguntas.