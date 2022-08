Promocionan evento de candidato con Armonía 10, pero la orquesta asegura que todo fue falso

¡No se quedaron callados! Tras el lamentable fallecimiento de Walther Lozada, la orquesta Armonía 10 vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales luego de que un grupo de usuarios reportaron que la orquesta de Piura no estuvo presente en un evento anunciado en Santa Anita , ¿qué pasó realmente? Aquí te lo contamos.

Armonía 10 iba a presentarse por evento de Renovación Popular

A través del portal Santa Anita denuncia en Facebook, un grupo de cibernautas sorprendieron al revelar que el candidato para el distrito, Elmo Llallico, antes mencionado por Renovación Popular había mentido con respecto a la presencia de Armonía 10 en uno de sus eventos de acceso libre.

“Como era de esperarse, todos los vecinos estuvimos pendiente de dicho evento, ya que dicha agrupación tiene muchos seguidores. Sin embargo, de un momento a otro, también se difundió otro flyer con otras agrupaciones para ese mismo evento en el cual ya no aparecía Armonía 10, entonces estaba todo raro y los organizadores no daban más detalles. Llegó el día y Armonía 10 no llegó. Obviamente, ha causado molestia de muchos vecinos, por más que el concierto era libre, pero eso no es justificación para jugar con la expectativa y emoción de los vecinos”, contaron los usuarios.

Finalmente, culparon a los organizadores y al partido político por generar expectativas en los ciudadanos: “Más lamentable aún, pues el candidato a Lima, Rafael López Aliaga, llegó a dicho evento como si no pasara nada y el candidato por Santa Anita ni dio explicaciones al respecto. Si esto era un juego de publicidad solo para atraer gente, muy mal y deplorable. Así no se debe hacer campaña”.

Afiche del supuesto evento político junto a la orquesta piurana. Foto: Armonía 10/ Facebook

¿Cuál fue la respuesta de Armonía 10?

No pasó mucho tiempo para que Armonía 10 también se hiciera presente en esta plataforma. La orquesta norteña aclaró que en ningún momento habían acordado esta presentación con los candidatos:

“Buenas noches, nosotros publicamos nuestras fechas y nunca pusimos tal evento, porque fue FALSO. Lamentamos y llamamos la atención a los que hayan usado nuestra marca para promocionar su evento y engañar a la gente para otros fines. Esperamos encontrarnos pronto con nuestro público de Santa Anita, queremos comunicarles que todas nuestras presentaciones se publican en nuestras redes sociales oficiales”.