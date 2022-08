Aldo Miyashiro reprende a usuario que le dio un ‘consejo’ en redes sociales: “Sigue con tu vida”

Aldo Miyashiro no deja de estar en el ojo de la tormenta desde que fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina en situaciones comprometedoras con Fiorella Retiz, hace varios meses. Esta vez, el popular ‘Chino’ generó polémica en redes sociales al mostrar su fastidio con un usuario en Twitter.

Como se sabe, la figura de América Televisión compartió su felicidad con motivo de celebrar un año más de vida de su hijo y le escribió unas tiernas palabras en dicha plataforma, sin imaginar lo que sucedería después.

“Hoy fue la fiesta de mi niño, todos celebran, todos lo quieren tanto, todos están con él. Y yo me quiebro un poquito, me siento tan orgulloso de poder decir que soy su papá. Me emociona verlo cantar así, verlo crecer y me cuesta verlo irse. Felices 17. Vendrán más”, se lee en la publicación.

Aldo Miyashiro regresó a los escenarios tras el ampay. Foto: composición LR/capturas de América TV

¿Qué pasó con Aldo Miyashiro?

Todo empezó luego de que Aldo Miyashiro dedicara unas palabras por el cumpleaños de su pequeño. Sin embargo, la respuesta de un usuario en Twitter desató la ira del conductor, quien le dejó un fuerte comentario.

“Haz las cosas bien”, escribió dicha persona en el mensaje del presentador de “La banda del Chino”. Seguidamente, se puede ver la polémica respuesta que dejó. “Calla mier**”, redactó Miyashiro.

“‘Chino’, yo te admiro desde ‘Misterio’, has vivido en el ‘depa’ de mi tía en Tacna, y siempre te he deseado lo mejor, solamente te sugería que, cuando uno comete errores, los debes reconocer. Saludos de un crema a otro crema. Y dale ‘U’”, aclaró el usuario, quien intentó tranquilizar la situación diciendo que solo era un consejo.

No obstante, Aldo continuó con el enfrentamiento. “No he vivido en el ‘depa’ de tu tía. No te he pedido consejo alguno. Sigue con tu vida, que yo voy con la mía”, agregó, desatando diversas opiniones en redes.

Aldo Miyashiro ante fuerte respuesta a usuario de redes sociales. Foto: captura de Twitter

¿Aldo Miyashiro y Érika Villalobos viajaron juntos?

Durante una emisión de “Amor y fuego”, los conductores del programa revelaron los registros migratorios de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, en los que se aprecia que ambos tuvieron un viaje con destino a Estados Unidos.