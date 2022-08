Fiorella Retiz habla tras ampay con Aldo Miyashiro: “A la mujer no se le perdona nada, al hombre sí”

Fiorella Retiz habló por primera vez acerca del ampay en la que se le ve besándose con el presentador Aldo Miyashiro cuando él aún estaba casado con la actriz Érika Villalobos. La reportera recordó el polémico episodio y cuestionó el hecho de que ella se haya quedado sin trabajo por lo ocurrido. A diferencia del conductor, quien sigue al frente de “La banda del Chino” en América Televisión.

PUEDES VER: Fiorella Retiz explica por qué rechazó trabajar con Magaly Medina y Rodrigo González

Fiorella Retiz asegura que Perú es un país machista

Fiorella Retiz brindó una amplia entrevista al programa “Enchelados” de Youtube y se refirió acerca de las imágenes difundidas por Magaly Medina en las que se le ve junto a Aldo Miyashiro al interior de un departamento el pasado mes de abril.

Según la exreportera de “La banda del Chino”, el Perú sigue siendo un país machista y lamentó que las personas la hayan criticado por vincularse con un hombre casado. Miyashiro, al momento del ampay, tenía más de 17 años de matrimonio con Érika Villalobos.

“ Es así, lastimosamente vivimos en un país machista donde a la mujer no se le puede perdonar nada, a los hombres sí. Se debería ser un poco más consecuente con lo que se dice y con lo que se predica ”, sostuvo.

Fiorella contra Miyashiro por perder su trabajo

Fiorella Retiz también arremetió contra Aldo Miyashiro, pues cuestionó que tras el ampay ella perdió su trabajo y fue asediada por los programa de espectáculos, mientras que él fue recibido después de unos días en América Televisión y en el presente sigue conduciendo el programa “La banda del Chino”.

“Tú puedes entregar todo en la chamba y puedes haber pasado un mal momento (en referencia al ampay). No puedes mezclar las cosas. No he experimentado ese trato igualitario, por tener ovarios tengo que trabajar cinco veces más para que me den más lugar ”, sostuvo.

Fiorella Retiz dio una entrevista donde contó su versión de los hechos de su ampay con Aldo Miyashiro. Foto: Fiorella Retiz/Instagram/captura de ATV

Fiorella Retiz está contenta con su presente

Durante el programa “Enchelados”, Fiorella Retiz comentó que está muy satisfecha con el tiempo libre que posee desde que fue retirada de las pantallas peruanas. Dijo que, por el momento, no piensa volver a trabajar. “Estoy disfrutando mis vacaciones. Son 10 años de mi vida que he trabajado para tratar de conseguir que mi familia pueda estar bien. Recién me he podido dar un respiro y estoy aprovechando eso”, aseguró.