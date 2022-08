Yahaira Plasencia: ¿cuál es su estado de salud tras haber sido atendida de emergencia?

La salsera Yahaira Plasencia causó gran preocupación entre sus seguidores el último 17 de agosto al contar que tuvo que ser atendida de emergencia por un problema en su salud. Ahora, la cantante explicó las razones por las que tuvo que estar en reposo y se mantuvo alejada de los reflectores para tomar un debido descanso.

Yahaira Plasencia relata sus problemas de salud

En su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia publicó un video en la que se le veía con un parche en la muñeca mientras descansaba en lo que parece ser una camilla. “Adolorida y con escalofríos”, se leía en una de sus historias.

Ante eso, la salsera detalló cuál es el problema de su salud que le aqueja desde hace un par de años, el que incluso la llevó a ser operada.

“ Yo tengo un problema en los riñones desde hace cinco años, más o menos, fui operada de emergencia en el 2020, entonces, cualquier malestar en esta zona, ya sea por usar determinado vestuario o tacones, me puede causar problemas. El domingo pasado ya me sentía mal, me hice unos análisis, y tuve una infección renal y urinaria”, expresó.

¿Cuál es actual estado de salud?

En esa línea, Yahaira Plasencia aseguró que su malestar ya fue superado y aclaró que estará presente en la edición del programa de Gisela Valcárcel este 20 de agosto.

“Ya estoy mucho mejor, esta no es una enfermedad grave, pero sí era necesario que descanse, así que descansé toda la semana, solo asistí a los ensayos de ‘La gran estrella’”, contó en una entrevista a Trome.