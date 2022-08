Tula Rodríguez antes y después: así lucía cuando ingresó a la televisión con tan solo 15 años

Un gran cambio con el paso de los años. Tula Rodríguez se ha consolidado en la actualidad como una de las presentadoras más importantes en la televisión peruana. Sin embargo, pocos sabían cómo lucía y cuál fue su camino en los años anteriores a llegar que conduzca el magazine “En boca de todos”, que lidera el rating en su horario.

La actriz siempre se ha mostrado orgullosa de sus inicios en la farándula peruana. Conoce aquí sobre eran sus looks en sus diferentes etapas por la TV.

¿Quién es Tula Rodríguez?

Tula Georgina Rodríguez Quintana es una multifacética personalidad de la televisión nacional. Ha trabajado en la pantalla chica como bailarina, vedette, actriz y actualmente se desempeña como presentadora en América TV.

Con 45 años, se ha ganado el cariño del público por su gran carisma y siempre recalcar que se siente orgullosa de sus orígenes humildes. Durante varios años se crio en el distrito de El Agustino.

Tula Rodríguez Quintana. Foto: Instagram / tulaperu

¿Cómo fueron sus inicios en la TV?

Tula Rodríguez hizo su aparición en la pantalla chica a la corta edad de 15 años. A escondidas de su padre, la joven ingresó como bailarina en el programa “Risas y salsa” en la década de los 90, para después de un tiempo tomar un poco más de protagonismo desempeñándose como vedette. Durante esos años, también participó en “JB Noticias”.

“Tenía menos de quince años, era una niña, no entiendo cómo la verdad. Yo me muero si mi hija lo hace . De ahí me dijeron para estar en el staff de bailarinas, yo me asusté porque además estaba en el colegio. Fui al casting con mi mamá y Julio Cevallos era quien decidía y dijo ‘ya, que esa chiquita se queda’, me hizo bailar y quedé”, confesó Rodríguez años atrás.

Su salto a las novelas

Tras colgar las lentejuelas, Tula Rodríguez apostó por las producciones peruanas y participó en varias telenovelas. La más destacada de ellas fue “Vírgenes de la cumbia”, donde dio vida a Mercedes Reynoso y junto a sus amigas quería sacar adelante un grupo musical femenino.

Tula Rodríguez participó en la novela "Vírgenes de la cumbia" junto a Magdyel Ugaz y Maricarmen Marín. Foto: difusión

Tula en “Pantaleón y las visitadoras”

Tula Rodríguez no solo participó en diversas telenovelas, pues también llegó a protagonizar películas de gran éxito. Una de ellas fue la cinta “Pantaleón y las visitadoras”, donde compartió roles junto a la actriz colombiana Angie Cepeda y Salvador del Solar.

Tula Rodríguez participó en la película "Pantaleón y las visitadoras". Foto: difusión

Tula en la actualidad

En el presente, Tula Rodríguez es una de las presentadoras más cotizadas de la pantalla chica. Se unió en el año 2018 al programa “En boca de todos”, donde comparte set junto a la exreina de belleza Maju Mantilla y el presentador Ricardo Rondón.