Melissa Klug le responde a George Rubin: “He comprado casi todas mis cosas en tiendas de Francia”

En las últimas semanas, muchos personajes de la televisión peruana se han visto envueltos en un nuevo escándalo. Resulta que algunos fueron descubiertos por el bloguero George Rubin vistiendo zapatillas que, de acuerdo a su perspectiva, son falsas.

Ante ello, una de las que se pronunció respecto al hecho fue Melissa Klug, quien dijo que podría invitar al tiktoker al walking closet de su casa para que así pueda ver todas las prendas que se compró fuera del país.

“Entiendo que esta es una fórmula conocida, hablar de mí para tener algún tipo de rebote mediático. Al inicio me molestaba, pero ya aprendí que ese también es el costo de ser un personaje del medio. La misma prensa en infinidad de veces ha resaltado mis gustos por las marcas europeas, sobre todo porque he comprado casi todas mis cosas en tiendas de Francia, y consta en mis historias destacadas”, señaló en el programa de “Magaly TV, la firme”.

Como se recuerda, George Rubin participó en una nota para el programa mencionado programa de espectáculos, donde señaló que Samahara Lobatón no usa calzados originales. En las horas próximas, se empezó a crear una ola de comentarios de todo tipo, y la respuesta por parte de ella no se hizo esperar. “Le compro a Xianna (su hija) sabiendo que las va a dejar al toque. Es más, le hice una fiesta de 40.000 soles. ¿Por qué no podría comprarle zapatillas originales?”, dijo en “En boca de todos”.