Levanta la bandera blanca de la paz. El actor cómico Pablo Villanueva, Melcochita, se refirió a la situación en la que se ha visto envuelto en los últimos día debido al cruce de palabras que ha protagonizado sus hijas Yessenia y Susan Villanueva en televisión nacional, y aclaró que no existe “ninguna guerra” en su familia.

A sus 85 años, el humorista planea dejar atrás todo tipo de rencillas y asegura que si sigue vigente es porque el “pueblo lo quiere”.

Melcochita asegura que “no hay guerra” con sus hijas”

El humorista Melcochita aseguró que dejó atrás los problemas con su hija Yessenia, quien lo acusó días atrás de haberla agredido en el programa de Magaly Medina, y ahora contó que le mandó un saludo por su cumpleaños.

“Se trata de la personalidad, de ser (yo) una persona leal, cabal”, dijo sobre los buenos deseos que le envió a su hija. En esa línea, aclaró que no existe alguna rencilla con sus familiares. “No hay nada de guerra. El pensamiento de ellas es problemas de ellas, porque son mayores. A esta edad cualquiera se desespera, yo no” , agregó.

Melcochita pide calma por sus hijas pequeñas

El humorista Melcochita sostuvo que a sus 85 años está más enfocado en sus proyectos y en el cuidado de las hijas que tiene junto a Monserrat Seminario.

“A esta edad cualquiera se desespera, yo no. Trato de mantener la calma por la tranquilidad de mi esposa y mis pequeñas hijas”, dijo, y dejó en claro que a partir de ahora ya no hablará sobre las discrepancias que existen en su familia.

“De eso ya no hablo porque ya pasó de moda, ¿para qué seguir?, si hay gente mala que comienza a rajar. Yo le hago caso al pueblo, que me quiere. A mí no me afecta nada”, sostuvo en una entrevista a El Popular.