Jamila Dahabreh niega posible reconciliación entre Sofía y Álvaro: “No creo que eso sea amor”

Jamila Dahabreh indicó que está “agotada” del ruido mediático alrededor de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, sin embargo, no pudo evitar declarar para las cámaras de Magaly tras escuchar los nuevos comentarios de la exconductora, quien deslizó que la modelo se habría metido en su matrimonio.

“Que baje la guardia, porque yo no tengo ningún problema con ella ni soy yo la que se acercó a alguien a decirle que se divorcie. A mí me buscaron, y me enseñaron que estaban separándose, porque ellos vivían en casas separadas cuando yo lo conocí”, comenzó diciendo la diseñadora de modas.

Luego de esto, el reportero de “Magaly TV, la firme” le preguntó: “¿Y tú crees que vuelvan ellos dos?”. “La verdad, no lo creo porque, como te digo, yo sé muchas cosas que no las puedo decir”, sentenció Jamila.

Asimismo, deslizó que Álvaro Paz de la Barra habría pasado rápido la página tras separarse de Sofía. “Creo que cuando una persona ya ha estado con varias personas porque terminó contigo... no creo que eso sea amor ¿no?”.

“Yo creo que lo dijo por Álvaro, porque (es) quien ha estado con varias personas, creo yo, por lo menos con dos que hemos visto, lo demás no lo sabemos. Desde el momento en que un hombre te maltrata como él lo hizo y permitió todo lo que se dijo de ella (Sofía), ese hombre definitivamente no te ama nada”, agregó Magaly Medina.

Sofía Franco critica a Jamila Dahabreh por comentar sobre su matrimonio con Álvaro Paz de la Barra

Como se recuerda, Jamila Dahabreh comentó que existe un acuerdo entre el político y Sofía Franco el cual se debe cumplir para que se dé el divorcio. La exconductora le respondió en una entrevista para Trome.

“Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros, nadie le autorizó a opinar, pero que sepa que nos casamos con bienes mancomunados. Son 10 años de matrimonio, y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”, expresó Sofía.

Sofía Franco respondió a Jamila Dahabreh y habla de su divorcio con Álvaro Paz de la Barra. Foto: La República / captura ATV

Magaly critica a Sofía por decir que es la consejera de Álvaro Paz de la Barra

La conductora Magaly Medina expresó su indignación tras escuchar las declaraciones de Sofía Franco en “En boca de todos”. “Ahora ella es la consejera de Paz de la Barra, ella le dice lo que tiene que hacer. Seguro le dijo que Jamila no le convenía, le dijo todos los chismes, rumores que se dicen la calle, en las casas televisoras, seguro se lo contó con pimienta, comino y sal, bien aderezado, para convencerlo de que esa chica no le convenía”.