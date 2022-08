Hugo García: ¿qué estudios siguió y en qué trabajaba antes de ser un chico reality?

Hugo García es un nombre muy popular en la farándula peruana. Y es que desde que el modelo, actualmente conocido por su participación en “Esto es guerra”, ingresó al mundo de los realities a temprana edad, siempre ha estado expuesto a las cámaras. No obstante, la actual pareja de Alessia Rovegno tiene un pasado poco conocido.

El popular ‘Baby Hugo’ es un modelo e influencer de 29 años de edad que conoció de cerca el mundo de la televisión en el 2014, cuando ingresó a “Combate”. En aquel entonces, el mayor de los hermanos García mantenía una relación con la creadora de contenido Mafer Neyra.

Tras dos años en el programa de ATV, Hugo llegó a “Esto es guerra”, programa en el cual sigue compitiendo desde hace seis años. Pero antes de ser una figura famosa, ¿qué estudios siguió y en qué trabajó?

¿Qué estudió Hugo García y en qué trabajó antes de entrar a la televisión?

En una entrevista para el programa de Youtube “En la banca”, el modelo reveló detalles de su pasado y los estudios que siguió antes de llegar a la televisión.

“Yo salí del colegio a los 16 años, y de frente me metí a estudiar Hotelería y Turismo. Pero sentía que no era lo mío y que no iba a progresar y me retiré. Entonces, decidí darme un año sabático (...) Luego, a los 18 años, postulé a una aerolínea para que me paguen una carrera mediante un programa. Así, de 60 personas, pasamos dos. Estaba todo feliz porque ya iba a empezar a estudiar y me jalaron en la prueba médica por un problema en la vista”, contó García.

Tras pasar por esos dos primeros episodios en su vida, Hugo sostuvo que empezó a estudiar Negocios Internacionales en Asociación de Exportadores (ADEX), y, a la par, comenzó a trabajar en el restaurante Friday’s. “Me metí a estudiar en Negocios Internacionales en ADEX y a trabajar en el restaurante Friday’s del Jockey, un saludo (risas). Luego, se me dio la oportunidad de entrar a un reality” precisó.

Asimismo, el amante de los deportes extremos afirmó que en el en el 2021 terminó un curso de paracaidismo por el cual obtuvo una licencia en Miami, Estados Unidos.