Bryan Arámbulo sobre trabajar en Perú: “Es complicado ser artista en un país machista”

El cantante Bryan Arámbulo está luchando por construir una carrera musical en el país. A sus cortos 26 años, el cumbiambero ha ganado fama en el Perú por sus temas, entre ellos está el éxito “Te juro que te amo”. Sin embargo, confiesa que no ha sido fácil para él crecer en Perú debido a los prejuicios que existen contra la comunidad LGBT+, a la que pertenece.

Bryan asegura que Perú es un país machista

El cantante Bryan Arámbulo se refirió acerca de su actual presente en la música y lamentó que en el Perú las personas juzguen a los artistas sin conocer todo el esfuerzo detrás de sus respectivas carreras, además de que se dejen llevar por prejuicios.

“Estoy agradecido con todo lo que pasa en mi vida, pero esto no es fácil, es complicado ser artista en un país machista, lleno de prejuicios, donde la gente te juzga sin conocer a las personas y no se detienen en el esfuerzo que hacemos día a día. Existe mucha gente mala y es difícil afrontar todo eso, se cree que para el artista todo es color de rosa, pero no es así, nosotros tenemos sentimientos y nos afectan los comentarios negativos”, contó en una entrevista a Trome.

Como se recuerda, en el mes de junio del presente año, en el que se celebró el orgullo LGBT+, en su cuenta de Instagram, Arámbulo confirmó que pertenecía a la comunidad: “Nadie te da el derecho a juzgar, el único que te rinde cuentas en Dios. A todos ellos quiero decir que (...) soy homosexual (...) y con mucho orgullo”, indicó.

Bryan Arámbulo . Foto: Instagram

Bryan Arámbulo vuelve a la TV con Gisela

Asimismo, Bryan Arámbulo detalló que este 20 de agosto volverá a la televisión, pues estará en el escenario del programa “La gran estrella”, donde apoyará a la participante Nuria Mayor, con el objetivo de que salga de sentencia.

En esa línea, el cuambiambero expresó su emoción por volver a pisar un escenario tan importante como el de Gisela Valcárcel. “Estoy muy emocionado y también nervioso por pisar un escenario como el de Gisela Valcárcel, tengo muchas ganas de pararme y mostrar todo lo que sé hacer. Estoy agradecido con Dios por las oportunidades que me brindan”, sostuvo.