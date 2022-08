Aída Martínez sobre Magaly Medina: “Es una mujer inculta que no sabe expresarse”

La rencilla entre Aída Martínez y Magaly Medina continúa luego de que la modelo arremetiera contra la conductora de televisión en una entrevista en YouTube con el periodista deportivo Giancarlo Granda.

Es sabido que la ex ‘chica justiciera’ no se guarda nada y tiene una lengua ‘afilada’. Por eso, al ser consultada por su enemistad con Magaly, no dudó en ser clara y directa.

“Tú has ido por peces gordos. No te has peleado con alguien chiquito. Has tenido broncas como con Tilsa, Magaly (…)”, consultó el ‘Flaco’. Ante este comentario, Aída respondió que en cuestión de cruces de palabras la mejor era Tilsa Lozano y que en un versus le ganaría a la ‘Urraca’.

Asimismo, la arequipeña no consideró como una rival a la conductora de “Magaly TV, la firme” y la calificó de “inculta, vulgar”, y agregó que esta refleja “todos los calificativos” que alguna vez le atribuyó.

“¿Mi más grande rival Magaly? Imposible, loco. La mujer es inculta, no sabe hablar ni expresarse. Todos los calificativos que ella me ha dado a mí —‘chabacana, vedette, bataclana, vulgar, cantinera’—, todo eso es ella. Es como si ella se lo dijera en el espejo. Todo su programa es eso, las cosas que ha hecho”, puntualizó Martínez.

Además, Aída afirmó que Medina no es una persona de nivel con la que ella se haya peleado.

Recordemos que la última vez que ambas intercambiaron calificativos acapararon las portadas de todos los medios. En aquella oportunidad, Medina lamentó que Aída Martínez le respondiera con insultos delante de su pequeña hija. Por eso, la motociclista le respondió que no hablen de los hijos porque el de ella (Magaly) no la quiere, ya que ni a su matrimonio asistió.