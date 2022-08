¿Qué pasó con Samuel Suárez de Instarándula y por qué está internado en el hospital Rebagliati?

Samuel Suárez, creador de Instarándula, atraviesa un complicado momento debido a que sufre serios problemas en su salud. El periodista continúa internado en la sala de Emergencias del Hospital Edgardo Rebagliati Martins desde el lunes 15 de agosto, cuando reveló que se descompensó en plena celebración del cuarto aniversario de su portal de espectáculos.

¿Por qué Samuel Suárez fue a emergencias?

Tras enfrentarse con la conductora Janet Barboza, Samuel Suárez decidió reencontrarse con su club de fans para festejar por haber cumplido un año más al mando de Instarándula; pero no se sintió bien y esa noche terminó en el hospital sin saber que su salud se agravaría.

El periodista fue dado de alta y luego comunicó a sus seguidores que no iba a estar por un tiempo en las redes sociales para descansar, pues pasó por “diversos exámenes, calmantes, pruebas de salud” y casi lo hospitalizan. Sin embargo, el lunes 15 de agosto, nuevamente volvió a ir al nosocomio, pero esta vez para quedarse internado.

Samuel Suárez fue ingresado de emergencia. Foto: captura Instagram / Instarandula

“Samu volvió a tener una crisis y ya se encuentra hospitalizado en el hospital Rebagliati para que controlen su salud. Ni bien pueda tener su celular se pondrá en contacto”, escribieron en la cuenta oficial de Instarándula. Hasta ese entonces no se sabía qué enfermedad tenía Samuel Suárez.

Anuncian que Samuel Suárez ha sido hospitalizado. Foto: captura Instagram / Samuel Suárez

Samuel Suárez habla de su estado de salud

En una reciente aparición, el exreportero de Latina reveló que se está sometiendo a unos exámenes para detectar el mal que padece en los conductos biliares.

“Todavía no sé hasta cuándo voy a estar aquí. Me imagino que un poquito más. Les voy a contar un poco. Yo estoy poco a poco más estable. Igual tengo que continuar esto. Me han pedido una colangioresonancia por el tema de un cálculo, para detectarlo. Una vez que tenga eso me van a hacer el tema de una posible CPRE. Todo ese proceso lo tengo que llevar aparte, pero es por mi salud”, expresó.

La CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) se usa para detectar cálculos, tumores o áreas estrechas de los conductos biliares, los cuales llevan la bilis desde el hígado hasta la vesícula y el intestino delgado.

Samuel Suárez contó que padece dolores fuertes, pero está tomando antibióticos gracias a la atención de las enfermeras. No obstante, afirmó que aún está a la espera de una cama disponible. “Me refiero a que estoy en camilla, pero no en una habitación o un piso, pero me imagino que es un largo proceso en el que debemos esperar siempre, cuando tienen que recibirnos en un lugar”, dijo.