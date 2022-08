Maricarmen Marín sobre su boda con Sebastián Martins: Ser madre me ha dado la ilusión de casarme

A 8 meses de haberse convertido en madre por primera vez, la cantante Maricarmen Marín hace su regreso triunfal a la música y el escenario escogido es el Festival Vibra Perú, que se realizará este 20 de agosto en el Jockey Club.

En una sincera entrevista con La República, la exjurado de “Yo soy” habló de los deseos a futuro que tiene para ella y su familia, tales como el ser acompañada por su hija Micaela al altar en su boda con el productor de “La Voz Perú” Sebastián Martins y tener al grupo Agua Marina en la celebración. Además, también detalló sus planes de retornar a la televisión.

—Maricamen, vuelves a la música en Perú mientras atraviesas la etapa de ser mamá primeriza...

—Estoy muy contenta de que me hayan invitado a Vibra Perú. Estoy preparando algo especial para este 20 agosto, me voy a reencontrar con el público en vivo y en directo. Di a luz a Micaela a finales del año pasado, ella cumplió 8 meses y ahora regresé a la música. Viajé a Bolivia, hice unas presentaciones por allá y promocioné la canción ‘Dejar de amarte’. Este sería mi primer concierto en Perú. Mi regreso a la música ha sido una ilusión para mí.

—Recientemente, mencionaste que el hecho de ser madre no te prohíbe de seguir adelante con tu carrera, ¿podrías explicarnos eso?

—La vida a mí me ha demostrado que se puede (seguir trabajando) siempre y cuando uno quiera. Yo he elegido el poder llevar a Micaela a todo lo que sea posible. Ella me acompañó a Bolivia. Gracias a mi hermana Amparito, quien me ayuda con mi hija cuando estoy en pleno concierto o programa de televisión. No tengo nana, estoy asumiendo al 100 por ciento yo (la maternidad).

Maricarmen Marín. Foto: @maricarmenmaríns/Instagram

—La mayoría de artistas opta por contratar una nana que los ayude, en tu caso, ¿por qué decidiste no tener una?

—Me resisto a tener nana hasta que Micaela sea un poquito más grande. Con Sebastián nos encargamos de todo cuando no estoy trabajando. Además, la hemos deseado tanto y la estoy disfrutando cada minuto. Micaela acaba de cumplir 8 meses y ha cambiado demasiado. No me quiero perder ningún momento con ella; es mi prioridad.

—Y con una agenda tan ocupada en la televisión y la música, ¿cómo haces eso posible?

—El dormir poco para mí no es un problema, porque siempre he dormido pocas horas por el trabajo que he tenido. Toda mi vida me he trasnochado. Al contrario, despertarme en la noche y ver la carita de Micaela es como que ‘wow’.

—¿Pensaste en algún momento alejarte de tu vida artística?

—Creo que sería algo triste para mí, es por eso que busqué cualquier forma para poder hacer lo que me gusta, que es la actuación, el cine, la música.

En diciembre de 2021, Maricarmen Marín y Sebastián Martins se convirtieron en padres de una niña. Foto: maricarmenmarins / Instagram

—Si haces una retrospectiva al pasado, ¿han cambiado varias cosas en tu vida tras la llegada de Micaela?

—Nunca me imaginé ser esta mamá romántica que soy ahora. Soy otra Maricarmen por donde me veas. Siempre he tenido afinidad con los niños, pero ahora olvídate, soy la defensora de todos. En Tiktok me impactó el tipo de bromas crueles que le hacen los adultos a los pequeños y me fue imposible quedarme callada. Los niños están para cuidarlos y protegerlos; esa es nuestra misión como adultos. Si mi otra Maricarmen me hubiera visto, no lo creería (risas).

—Ahora que ves la vida de ese modo y Micaela ya tiene 8 meses, ¿está la posibilidad de ser madre otra vez?

—Ahorita estoy tratando de organizar mi vida, estoy haciendo el doble para poder disfrutar de mi hija. Sumarle otra criatura a mi vida es una responsabilidad muy grande. Me encantaría asumirla, que crezca la familia, que mi hija tenga un hermanito, pero no este año. Mi hija está muy chiquita y la quiero disfrutar.

—Con respecto a la vida sentimental, postergaste tu boda con Sebastián este 2022. ¿Se casarán el próximo año o han decidido dejarlo en suspenso?

—El tema del matrimonio es algo que está ahí. Me encantaría que Micaela esté un poquito más grande para que disfrute y sea ella quien lleve los aros. Créeme que nos hace más ilusión casarnos ahora con Micaela. Ahora que soy madre, estoy más ilusionada por involucrarla en ese momento (su boda) que sería especial para nosotros. Yo nunca doy por sentado nada, pero eso es lo que tenemos hasta ahora.

—¿Es cierto que deseas que Agua Marina toque en tu matrimonio?

—Sí, Agua Marina es mi grupo favorito de la vida. La primera canción que bailé cuando era bailarina era una de Agua Marina, todas sus canciones son parte de mi historia.

—Tras el fin de ‘Yo soy’, ¿tienes otros proyectos en la televisión?

—Hay algunas propuestas, esperemos que sí (vuelva a la televisión). Estamos esperando a que haya más reuniones para ver si regreso a la TV.

¿Eso será en Latina o te podremos ver en otro canal?

No te puedo dar toda esa información (risas) porque hay proyectos en diferentes lugares. En Bolivia también hay planes para la televisión y quizás me voy a quedarme unos meses por allá.