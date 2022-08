Gisela Valcárcel habría despedido a productor mexicano por el bajo rating de “La gran estrella”

¡No va más! Magaly Medina sorprendió al revelar que ya habría un despido en el nuevo programa de Gisela Valcárcel, “La gran estrella”. El productor mexicano Roberto Miquel no logró alcanzar una buena sintonía en los primeros programas tras su estreno el último 6 de agosto.

Este nuevo formato, que tiene como figura principal al reconocido productor Sergio George, no sorprendió a miles de peruanos, pues si bien llegan a los 12 puntos rating, la ‘Urraca’ considera que es una baja cifra para un programa con el nivel de presupuesto que manejan.

Una reportera de “Magaly TV” se comunicó con el empresario extranjero y esto fue lo que respondió tras ser consultado sobre su salida: “Sí, es cierto (ya no pertenezco), yo vine a dar asesoría desde hace tres meses, ayer, yo sabía que después del tercer programa no iba más”.

PUEDES VER: Magaly Medina dice estar dispuesta a dar consejos de belleza a Gisela Valcárcel

Magaly Medina aconseja a Gisela Valcárcel

La conductora Magaly Medina rechazó el comentario del mexicano Roberto Miquel y dijo que él no aceptaría que lo hayan despedido. “Ahora dice que es un asesor, claro, pues, nadie va a decir ‘Sí, me sacaron’ (...) Y así hubiera venido como un asesor, un rotundo fracaso. Un asesor que no sabe indicar las preferencias del público, ay, por favor, despídelo, ‘Gise’, yo también te apoyo”.

Luego deslizó que en su lugar podría ingresar el productor de “América hoy”, Armando Tafur, ya que su fórmula sí ha funcionado anteriores veces. “Cuando las cifras te ningunean debes hacerte a un lado”, indicó Magaly.

Asimismo, Miquel también comentó sobre el popular ‘Papá Armando’. “Armando y yo tenemos un perfil totalmente diferente. Yo veo más la parte técnica, la parte de contenidos (...) Yo de hecho voy a seguir asesorando al programa, no aquí presente, pero ya de manera remota”.

Magaly considera que “La gran estrella” desaparecerá

Magaly Medina se burló de los comentarios que dio el productor mexicano y aseguró que Gisela Valcárcel debería retomar sus anteriores formatos como “Reinas del show” o “El gran show”, ya que “La gran estrella” tendría los días contados.

Gisela Valcárcel había contratado al productor Roberto Miquel para su programa "La gran estrella". Foto: Composición LR/ Capturas de ATV / América