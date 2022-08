¿Qué pide Fiorella Retiz para promocionar una discoteca? Magaly Medina lo revela

La reportera Fiorella Retiz, quien protagonizó el ampay con Aldo Miyashiro, ahora trabaja en la promoción de discotecas de diferentes partes del país. El programa “Magaly TV, la firme” reveló qué es lo que la joven influencer pide a cambio de cumplir con esa labor. Lo que más ha sorprendido es que no cobra ni un sol.

Las condiciones de Fiorella Retiz

Magaly Medina contó que un reportero de su equipo se hizo pasar como un cliente y le preguntó a Fiorella Retiz sobre sus condiciones para que trabaje en su supuesto local nocturno.

La exreportera de “La banda del Chino” respondió que lo considera un trabajo de imagen en el que promociona, a través de las redes sociales —con historias, videos y fotos—, lo bien que la pasa dentro de la discoteca. De esa manera, etiqueta el nombre de la empresa y sus cientos de seguidores tienen acceso a esa información.

“Lo que tendrías que cubrir, obviamente, son mis pasajes para poder viajar. Es que en realidad yo voy porque me invitan, la estadía, la comida. Obviamente, si voy a la discoteca, me das mi botella, para que pueda tomar tranquila. No es que esté cobrando algo más. Me llevan por todos lados. Es mi manera un poco de divertirme y salir de Lima”, explicó la joven.

“Me mandas el pasaje, la reserva del hotel, y yo ya voy y tú te encargas de movilizarme, darme las comidas o, en todo caso, si es más difícil para ti llevarme, es como que ‘oye, ¿sabes qué, Fiorella? Estos son los viáticos para que puedas ir a comer’. Me haces mi tour también”, agregó.

Fiorella Retiz anuncia entrevista