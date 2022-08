Deyvis Orosco es uno de los artistas más queridos de nuestro ambiente musical, pero no se escapa de algunos comentarios desafortunados que ha generado por su curioso look. En varias oportunidades, por no decir todas, el cantante se ha lucido con gafas oscuras a pesar de haber invierno. Y por si fuera poco, también lo hemos visto con este accesorio en algunos eventos nocturnos y familiares.

El baby shower que realizó con su prometida, Cassandra Sánchez de Lamadrid, para recibir a su retoño fue uno de los compromisos a los que asistió con sus lentes de sol, lo cual despertó más de una crítica, sobre todo la de Magaly Medina. Por ello, en esta nota, te contamos por qué el ‘Bomboncito’ no se despega de sus lentes de sol ni en la época más fría del año.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre los lentes de Deyvis Orosco?

Recientemente, Magaly Medina criticó duramente a Deyvis Orosco por su voz y look. En su programa, la conductora de TV deslizó que el cantante trataría de ocultar sus rasgos físicos bajo los lentes oscuros debido a un complejo.

“Debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí, nunca me ha parecido bien (su look) y siempre me lo callé. De verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente, pero eso de los lentes es horroroso” , expresó en su espacio de ATV.

Deyvis Orosco: ¿por qué siempre usa lentes de sol?

Tras esos comentarios, Deyvis Orosco explicó el motivo por el cual siempre se deja ver con lentes de sol en cualquier época del año, sin importar si es de día o de noche. Descartó que se deba a algún tema de complejo físico, como lo opinó polémicamente la ‘Urraca’.

“Es un estilo de hace muchísimos años que yo creo que es lo que también se viene a aportar aquí. Lo primero que tenemos que tener claro los artistas es que no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo” , dijo a la prensa.

Además, el ‘Bomboncito’ restó importancia a las críticas y aseguró que no cambiará su estilo solo para agradar a algunas personas.

“Tengo varios años aquí en el medio, pero hay ambos tipos de comentarios: los que pueden tener un punto de vista, que son muy graciosos, los malintencionados también y los que sí entienden que es parte de; y creo que cada quien construye lo suyo, o sea, si tú ves mi bus, aparece mi foto con lentes porque es parte de mi identidad”, añadió.

Cassandra Sánchez defiende a Deyvis Orosco de críticas

Ante toda esta ola de críticas que ha recibido Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid no dudó en defender al papá de su pequeño Milan y resaltó la reacción que tienen muchas personas ante la extravagancia de los artistas internacionales.

“Si fuera Daddy Yankee que acaba de salir en unos premios hablando con lentes o Marc Anthony que nunca se los quita, no dirían nada. Yo, la verdad, no entiendo. Estoy tan acostumbrada a ver artistas con lentes”, dijo para las cámaras de “Magaly TV, la firme”.