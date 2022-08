Ana Paula Consorte ha dejado de seguir a Paolo Guerrero en la red social Instagram y pidió que ya no se le pregunte más sobre dicho tema. La joven brasileña también mandó un estado en su cuenta donde se lee un mensaje que, al parecer, iría claramente dirigido hacia el “Depredador”. “No pierdas tu tiempo tratando de entender a los demás”, mencionó.

Ana Paula pide que hablen con su representante

Preguntada tanto por periodistas y seguidores sobre qué fue lo que en realidad pasó entre ella y el futbolista peruano, Consorte invocó a que cualquier duda que se tenga sobre dicho episodio de su vida la responderá su representante y no ella.

¿La ex reina de belleza le mandó indirecta al futbolista? Esto dijo la brasileña en redes. Foto: Paolo Guerrero/ Ana Paula Consorte/ Instagram

“Por favor, no me pregunten sobre otras cosas, en el caso tenga algo que decir, lo haré a través de mi entorno”, fue el escueto mensaje que mandó la figura pública y exreina de belleza de Brasil a todos aquellos que le hicieron preguntas sobre el tema.

¿Qué opina Carlos Cacho sobre Ana Paula y Paolo?

Quien ha dado una opinión clara sobre esta situación ha sido el maquillador y farandulero Carlos Cacho, recordado por haber presentado en el pasado programas de espectáculos como “Mil disculpas” y “Chiki boom”.

Carlos Cacho es un conocido maquillador y presentador de Farándula. Foto: Carlos Cacho/Facebook.

“Ya no se siguen ninguno de los dos. Duró 24 horas eso (...), es que no hubo una relación. Yo nunca la conocí, yo recién me enteré ayer (de Ana Paula)”, enfatizó Cacho, quien ha dado su punto de vista comparativo entre Consorte y la expareja de Guerrero, Alondra García Miró.

“Alondra es mucho más linda, se viste mucho mejor, le voy al 200% a Alondra. Ella tiene luz, es muy simpática y tiene mucha categoría. Tiene un rostro bello”, especificó el también amigo de Gisela Valcárcel y jurado de varios de sus programas, aunque aclaró que en esta oportunidad no ha sido convocado por ella.