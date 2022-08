Vadhir Derbez niega romance con Alondra García Miró: esto fue lo que dijo el actor en redes

¡Nunca hubo amor! Luego de que Vadhir Derbez y Alondra García Miró fueran vinculados sentimentalmente por unos ‘me gusta’ en redes, detectados por “Amor y fuego”, el actor mexicano se manifestó sobre el tan polémico tema. El hijo de Eugenio Derbez fue tajante al responder que no tenía ningún vínculo con la modelo peruana tras las constantes consultas de los cibernautas en las redes sociales.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre Alondra García Miró?

Vadhir Derbez y Alondra García Miró vuelven a ser el centro de atención porque “Amor y fuego” compartió las últimas actualizaciones sobre lo que se sabía de este supuesto romance. Sin embargo, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre no tenían buenas noticias para aquellos que apostaban por esta posible relación.

De acuerdo a los pantallazos que mostró ‘Peluchín’, en los que se puede ver al mexicano interactuando con los usuarios que le preguntan por la también actriz peruana, el actor no tiene ninguna relación con la ex de Paolo Guerrero. “¡Que no!”, respondió Derbez a una de las preguntas. Más adelante, exhortó a una de sus seguidoras a no creer todo lo que se dice sobre su estado sentimental: “No crean todo lo que publican”.

Por su parte, Gigi opinó que estas respuestas de Vadhir son consecuencia de la insistencia de sus seguidores en redes y que, a pesar de su negativa, puede ser que el amor nazca entre ellos más adelante. “Parece que le han preguntado varias veces. (…) No necesariamente ya son novios. Puede ser que sí, pero habrá que esperar”, afirmó.

¿Por qué Vadhir Derbez y Alondra García Miró fueron relacionados?