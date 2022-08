Alessia Rovegno: ¿por qué la Miss Perú ha decidido no someterse a cirugías estéticas?

Alessia Rovegno sigue siendo noticia a nivel nacional desde que fue coronada como la nueva Miss Perú el pasado 14 de junio en una edición especial de “Esto es guerra”. No obstante, está más que claro que esta decisión no fue del agrado de todos los peruanos, quienes cuestionaron su triunfo en aquel entonces.

Sin embargo, la joven ha demostrado ser flexible referente a lo que se dice ella y solo se enfoca en su preparación para el certamen de belleza más importante del mundo. Por tal motivo, ha viajado a Estados Unidos para conocer a los especialistas que la ayudarán a tener una preparación completa.

De otro lado, aunque ha aceptado públicamente que debe mejorar en muchos aspectos antes de concursar internacionalmente, dejó en claro que el cambiar su aspecto físico no es uno de ellos.

¿Por qué Alessia Rovegno no quiere realizarse procedimientos estéticos?

En una reciente entrevista para “Amor y fuego”, la modelo fue consultada por su apariencia y si estaría dispuesta a someterse a alguna cirugía estética, pues algunos críticos consideran que debería perfilar un poco su rostro. Ante esto, la hija de Bárbara Cayo explicó que no está interesada en hacerse una operación en el rostro porque prefiere mostrarse natural.

Alessia Rovegno se coronó como la Miss Perú Universo 2022. Foto: Instagram

“Nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta así como estoy. No tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, pero en mi caso prefiero mantenerme así como estoy”, indicó.

Asimismo, dichas declaraciones fueron respaldadas por Jessica Newton, quien mencionó que Alessia es de los rostros más bellos que tiene el país, así que no necesita de ninguna cirugía para verse mejor.

Hugo García apoya que Alessia Rovegno no se opere

Hugo García se muestra más que orgulloso por los logros de su pareja Alessia Rovegno. Esta vez no fue la excepción y dijo ante cámaras que está feliz por todo lo ha logrado su novia, fruto de su trabajo y esfuerzo.

Alessia Rovegno, la Miss Perú, confiesa que desea tener una familia extensa con Hugo García. Foto: Captura de Instagram

Pese a ello, no faltaron las preguntas sobre una posible cirugía estética en el rostro de la muchacha, a lo que el chico reality respondió que ella no necesita de eso, ya que derrocha belleza interna y externamente.

“ ¿Para qué? Es hermosa y qué mejor que sea natural. Ella sabe que yo la apoyo y, obviamente, es decisión de ella al final. Ella es hermosa por dentro y por fuera”, detalló el deportista para “América espectáculos”.

‘Peluchín’ elogia la belleza de Alessia Rovegno

Luego de presentar un reportaje de Alessia Rovegno y la aparición pública que tuvo junto a otras reinas de belleza, Rodrigo González no dudó en halagar a la modelo y defenderla de las críticas que recibe por su físico.