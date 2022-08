Fiorella Retiz y lo que dijo en avance de su entrevista: “Me involucro mucho en lo laboral”

La reportera Fiorella Retiz, conocida por el ampay con Aldo Miyashiro, contará su verdad en una entrevista que promete remecer la farándula peruana. El anuncio ha sorprendido a muchos debido a que ella nunca habló sobre las imágenes en las que aparece besando al conductor de “La banda del Chino”, quien le fue infiel a su esposa, la actriz Érika Villalobos.

¿Qué dijo Fiorella Retiz en el avance de su entrevista?

Sin embargo, ahora la joven comunicadora quiere ser escuchada por todo el público. El conductor que la entrevistó, Diego Vásquez, lanzó un avance de lo que se verá en la entrevista, la cual será emitida por el programa “Enchelados” por el canal Minuto TV y Nacional TV.

Durante el video, Fiorella Retiz habla sobre cómo es cuando ingresar a trabajar y asegura que no le gusta defraudar a las personas que le depositan su confianza.

“Me gusta estar bien, dar todo lo que puedo trabajando. Entonces, no me gusta fallarle a la gente , con la que he tenido la confianza, aparte como me costó, me involucro mucho en el tema laboral ”, se le escucha decir a la reportera.

¿En qué trabaja Fiorella Retiz tras el ampay con Aldo Miyashiro?

El programa “Magaly TV, la firme” se comunicó con Fiorella Retiz para preguntarle por sus presentaciones en discotecas. La exreportera de “La banda del Chino” reveló que trabaja como imagen de eventos, pero no cobra ni un sol por su presencia en los locales nocturnos. Tan solo pide a cambio: pasaje de avión pagado, comida y tragos.