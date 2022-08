Ethel Pozo y Julián Alexander sorprendieron a toda la farándula peruana tras anunciar su compromiso pocos meses después de formalizar su romance. En ese sentido, la pareja ha demostrado, en más de una oportunidad, estar más que enamorada, por lo que va dejando todo listo para llegar al altar el próximo 10 de septiembre y darse el “sí” frente a familiares y amigos.

Entérate quién es el hombre que le robó el corazón a la hiija de Gisela Valcárcel, con quien unirá su vida en matrimonio en poco tiempo.

Falta un mes para que Ethel Pozo y Julián Alexander se casen. Foto: Ethel Pozo/Instagram

¿Quién es Julián Alexander?

El nombre de Julián Alexander comenzó a sonar dentro del mundo del espectáculo tras revelarse que inició un romance con la presentadora Ethel Pozo. Aunque no se saben muchos detalles sobre la vida del director, en una pasada edición de “Magaly TV, la firme”, la ‘Urraca’ habló un poco sobre él.

Según información proporcionada por Magaly Medina, el joven estudió algunos años en Cuba y volvió a Perú para continuar desarrollándose profesionalmente.

Julián Alexander trabaja en Del Barrio Producciones, empresa de Michelle Alexander. Foto: Julián Alexander/Instagram

Dentro del ámbito al que se dedica, se sabe que empezó como asistente de cámara para Movistar TV y, posteriormente, trabajó en el mismo puesto, pero para la productora de su hermanastra Michelle Alexander, centro en el que pudo crecer en su ámbito a través de los años.

¿A qué se dedica en la actualidad ?

Tras reencontrarse con su media hermana después de 10 largos años, Julián Alexander encontró ahí la oportunidad de expandir sus conocimientos. La productora y directora peruana detalló cómo fue el proceso de su hermanastro para llegar a donde está ahora.

Michelle Alexander compartió algunos detalles de su vida personal respecto a su hermano y su futura cuñada. Foto: GLR/Ethel Pozo/Instagram

“Nos conocimos y nos emocionamos mucho, y le dije que quería que trabaje conmigo e inició como asistente de cámaras, y luego camarógrafo, y luego asistente de dirección. Luego se fue a estudiar a Cuba y ahí regresó, y poco a poco fue empezando a dirigir”, narró para una entrevista con El Popular.

Actualmente, Julián se desempeña como director de exteriores en Del Barrio Producciones, empresa de Michelle Alexander.

¿Cómo conoció a Ethel Pozo?

En una entrevista, Ethel Pozo contó que fue Melissa Paredes quien los presentó, pues, en ese tiempo, la modelo protagonizó la telenovela “Dos hermanas”, producción donde pudo conocer personalmente a Julián Alexander.

Melissa Paredes felicitó a su amiga y compañera de trabajo Ethel Pozo, por su reciente compromiso con Julián Alexander. Foto: Ethel Pozo / Instagram

“Julián es director, no productor. Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó. A veces me pongo a pensar que si no hubiera trabajado con ‘Meli’, no lo hubiera conocido”, manifestó Pozo para Trome.

Asimismo, indicó que, antes de ese encuentro, nunca se topó por él ni de casualidad. “Le he preguntado si alguna vez nos hemos cruzado en la vida y me dice que no, nunca nos hemos visto, ni sabía que Michelle tenía un hermano”, agregó.

Ethel Pozo afirmó que continúa con los planes de matrimonio para el 2022. Foto: Ethel Pozo/Instagram

Ethel Pozo feliz de haber coincidido con Julián

A pesar de tener una corta relación, Ethel Pozo no duda en demostrar cuán enamorada está de Julián Alexander. En una publicación de redes sociales, la hija de Gisela Valcárcel comentó lo feliz que es desde que conoció a su prometido y que le hubiera gustado coincidir con él desde antes.

“Conocí a mi novio a los 40 años y claro muchas veces pienso que hubiera querido conocerlo mucho antes!!! Incluso una vez se lo dije y él sabio me dijo: No amor, quizás en ese momento (a los 20 por ejemplo) no nos hubiéramos enamorado de la manera tan increíble como lo hemos hecho ahora”, escribió.