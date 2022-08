Jamila Dahabreh increpa a Álvaro Paz de la Barra por no haberse divorciado: “No haré el papel de tonta”

La figura televisiva Jamila Dahabreh ha lanzado fuertes revelaciones sobre su expareja, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, por no haber tomado en serio su reciente relación con ella y por haber jugado con sus sentimientos y expectativas. La modelo ha asegurado que la autoridad edil del residencial distrito de Lima Este le habría pedido “de rodillas” que sea su esposa.

¿Qué dijo Jamila sobre la separación de Paz de la Barra?

“Yo lo conocí separado. Sí, había pasado poco tiempo desde el problema que tuvo. Yo lo conocí una semana después. Él estaba triste, deprimido, se hacía (la) víctima”, reveló la anfitriona al referirse claramente a los conflictos de pareja que tuvo con la presentadora Sofía Franco, quien ahora reside en Ciudad de México.

Jamila Dahabreh asegura que mantuvo relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra. Foto: composición LR/ @JamilaDahabreh / @ÁlvaroPazdelaBarra/ Instagram

La también influencer ha incidido en que el burgomaestre le habría mentido con documentos su presunta “intención” de divorciarse de su aún esposa. “Él me mostró un papel que decía que ambos quería ndivorciarse, solo él tenía que darle algunas cosas y se cerraba el matrimonio”, señaló.

“No haré el papel de tonta”: Jamila

La figura pública remarcó que está harta de engaños y que no permitirá que ninguna persona intente mentirle. “No voy a seguir haciendo el papel de tonta, la gente creerá que a mí él me da algo, y la verdad no me da nada y la gente me tilda de cosas y él es quien no tiene las ideas claras”, dijo tras opinar que en el matrimonio entre su expareja y Franco habría “cosas raras”

Jamila Dahabreh se presentó en "Magaly TV, la firme" y desmintió la versión de Álvaro Paz de la Barra. Foto: captura de ATV

Dahabreh dio detalles de cómo fue su relación con el todavía alcalde. “Él era súper romántico conmigo y fue poco a poco. Él me pidió que seamos enamorados. Me lo pidió arrodillado y en la playa... No es que haya sido una relación así nomás, fue bonita. Él me presentó a su familia y les agradezco que me hayan abierto las puertas de su casa”, aclaró.