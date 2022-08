Álvaro Paz de la Barra aspira a ser presidente del Perú, revela Jamila Dahabreh

El último miércoles 17 de agosto, Jamilah Dahabreh estuvo como invitada en “Magaly TV, la firme”, para contar su versión sobre la relación que mantuvo con Álvaro Paz de la Barra. La modelo detalló cómo inició este romance y los motivos por los que decidió alejarse del burgomaestre, pues aseguró que prefería su carrera política antes que defender su amor por ella.

En ese sentido, explicó que el alcalde de la Molina negó muchas veces la relación que mantenía con ella con la finalidad de cuidar su reputación y mostrar la imagen de una familia feliz junto a Sofía Franco y sus hijos. Tras ello, reveló cuál es la mayor aspiración de Paz de la Barra: “Su meta es ser presidente”.

Magaly Medina advierte sobre Álvaro Paz de la Barra

Al escuchar la infidencia de Jamila Dahabreh, Magaly Medina recordó el escándalo de agresión en el que estuvo vinculado Álvaro Paz de la Barra con su aún esposa Sofía Franco.

“Cuidémonos y ahí estaremos para recordar cómo tratas a las mujeres y tus relaciones (...) Estos son hombres en los que nunca jamás debes poner tu voto”, mencionó.

Jamila asegura que no se interpuso entre Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco

La modelo Jamila Dahabreh aclaró que cuando conoció a Álvaro Paz de la Barra él le aseguró que estaba soltero y que estaba separado de Sofía Franco.