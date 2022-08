Hugo García ante la posibilidad de que Alessia se someta a cirugía: “¿Para qué? Es hermosa”

Hugo García y Alessia Rovegno demuestran que su relación está en su mejor momento. La Miss Perú 2022 se encuentra preparándose en Estados Unidos para el próximo Miss Universo. Recientemente, la modelo fue duramente criticada en redes sociales debido a que compartía sus viajes con el ‘guerrero’ y no sus clases del certamen de belleza.

Hugo García elogia belleza de Alessia Rovegno

Hugo García declaró para el programa “América espectáculos” y precisó que se siente orgulloso de su pareja por sus logros.

“Sabe que estoy súper orgulloso de ella, súper feliz. Se está preparando un montón, tiene una agenda súper recargada, y nada, estoy feliz por ella porque está consiguiendo sus objetivos y yo sé lo dedicada que es. Eso me tiene muy feliz”, aseguró.

También habló sobre una posible intervención quirúrgica. “¿Para qué? Es hermosa y qué mejor que sea natural. Ella sabe que yo la apoyo y, obviamente, es decisión de ella al final. Ella es hermosa por dentro y por fuera”, sostuvo el deportista.

Alessia Rovegno descarta someterse a cirugía plástica

En la edición de “Amor y fuego” del miércoles 17 de agosto, la hija de Bárbara Cayo respondió a las críticas y negó rotundamente someterse a una operación en el rostro.

“Nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta así como estoy. No tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, pero en mi caso prefiero mantenerme así como estoy”, acotó Alessia.

Las declaraciones fueron respaldadas por Jessica Newton, organizadora de Miss Perú, quien la consideró como uno de los rostros naturales más bellos del Perú y comentó que no necesita ninguna cirugía.