Gian Marco celebra sus 52 años y comparte romántica foto con Juliana Molina

Otra vuelta al sol. Gian Marco cumplió 52 años el último miércoles 17 de agosto y celebró esta fecha tan especial rodeado de sus seres más queridos. A través de sus redes sociales, el cantautor peruano compartió emotivas postales de este día, por supuesto, acompañado de su pareja, Juliana Molina.

“Sigue mi canto alumbrando los caminos que elegí, tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando” , escribió en la descripción de su publicación en Instagram.

Gian Marco celebró su cumpleaños al lado de Juliana Molina. Foto: Gian Marco/Instagram

Gian Marco agradece a la vida por sus logros a lo largo de sus 52 años

Horas antes, Gian Marco también publicó un emotivo mensaje en el que reflexiona sobre todas las metas que ha logrado a lo largo de su vida. Además, compartió un video para mostrar su torta de cumpleaños.

“Con los años aprendo que los miedos son solo piedras perdidas en el camino, que en la serenidad de la soledad existe menos ruido. Con los años aprendo que el amor propio es una tarea constante, donde la libertad predomina, donde la risa y el llanto se hacen uno solo. Con los años aprendo que nadie te completa, que la única forma de encontrar equilibrio no es poniendo peso en otra balanza, sino en la de uno mismo”, se lee en su post.

Gian Marco comparte foto con Juliana Molina

Hace unas semanas, Gian Marco le dedicó un emotivo mensaje a su novia, Juliana Molina, el cual acompañó con una imagen en la que se muestran juntos.

“El amor es ausencia de miedo... el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucho menos impulsividad”, escribió el cantante.