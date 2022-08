Dilbert Aguilar y la ‘Ñañita’: ¿cómo inició su romance y qué tipo de vínculo llevan tras su ruptura?

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero, más conocida como la ‘Ñañita’, mantuvieron una relación sentimental por 12 largos años. Ellos eran unas de las parejas más sólidas del ambiente artístico, por lo que su separación sorprendió a toda la farándula y a sus fanáticos.

Aunque en su momento ambos artistas decidieron no brindar declaraciones respecto de su rompimiento, años más tarde fue la misma Claudia Portocarrero quien compartió detalles de esta faceta de su vida.

¿Cómo inicio la historia de amor entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero?

La popular ‘Ñañita’ vivía en la ciudad de Iquitos cuando Dilbert la conoció y decidió contratarla como bailarina de su grupo musical. En ese entonces, Claudia tenía tan solo 14 años, pero su corta edad no le impidió aceptar el trabajo.

Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar terminaron en el 2018. Foto: Claudia Portocarrero/Facebook

Tras compartir mucho tiempo juntos en los ensayos y presentaciones, ambos terminaron enamorándose. La relación que comenzó como una hermosa amistad duró más de una década, en la que la pareja compartió sus éxitos y fracasos.

¿Qué dijo Claudia Portocarrero sobre el fin de su relación?

En entrevista con Andrea Llosa en el 2018, Claudia Portocarrero dio detalles de la abrupta ruptura que vivió con el cantante. La bailarina reconoció que lloró mucho por la separación, pero eso la ayudó a salir más fortalecida.

“Solo puedo decir que no fue por mí. Si no hubiera hecho lo que hizo, probablemente ahora tendríamos un hijo”, explicó la ‘Ñañita’, dando a entender que la decisión de separarse no fue suya, sino de Dilbert Aguilar.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero son buenos amigos hasta el día de hoy. Foto: difusión

“La gente puede hablar y especular muchas cosas, puede culpar muchas cosas, me puede decir que me aprovechaba de él, pero la verdad es que yo lo amaba”, puntualizó la conductora respecto de su anterior relación con Dilbert.

¿Cómo se llevan actualmente Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar?

A pesar de su rompimiento, ambos han manifestado en diversas ocasiones la buena amistad que mantienen hasta la actualidad. “Terminamos súper bien, nos llevamos bien. Hasta el día de hoy, los sentimientos están ahí, pero de diferente manera. Es parte de mi familia, mi hermano”, dijo Claudia en una oportunidad.

Por su parte, el intérprete de “Nuestro juramento” manifestó en una entrevista que incluso salen juntos de vez en cuando. “Somos patas, salimos juntos. Ella ya tiene pareja. Ella me cuenta. Tiene buenos gustos”, dijo entre risas el empresario musical. Además, según manifestó, ella fue la que le dio el visto bueno a su actual esposa.