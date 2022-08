Diego Chávarri narra cómo fue el asalto que sufrió con arma de fuego: “Decían que me iban a matar”

La noche del 17 de agosto, Diego Chávarri pasó un gran susto tras ser víctima de un asalto con arma de fuego en el distrito de Miraflores. Todo sucedió mientras el exfutbolista estaba conversando con su enamorada al interior de su camioneta. Unos hampones se acercaron a ellos para quitarles sus pertenencias.

Aunque, horas después de lo ocurrido, agentes de la Policía del distrito lograron detener a una mujer por su presunta participación en el robo, las investigaciones continúan para poder dar con el paradero de los otros implicados.

El relato de Diego Chávarri

Luego del aterrador momento que vivió con su pareja, Diego Chávarri se comunicó con “Amor y fuego” para contar los detalles de lo que pasó. De esta forma, aclaró que nunca se opuso al asalto y prefirió que se lleven todas sus pertenencias a que los lastimen.

“En ningún momento me meten un cachazo porque no opongo resistencia. Simplemente, les digo que se lleven todo lo que quieran”, explicó.

Asimismo, indicó que mientras era rebuscado recibió hasta amenazas de muerte por parte de los delincuentes. “Obviamente, me decía de la A a la Z, que no me mueva porque me iban a matar. ‘No te muevas porque te mato’ y un montón de palabras más”, agregó.

Por otro lado, aceptó que fue un error ir detrás de ellos, pues puso su vida en riesgo al querer atraparlos por su cuenta.

“En un impulso de rabia, de molestia, pudo haber sido un error, pero los comencé a seguir en el carro y los tenía como a 20 metros adelante (…). Ahí es cuando la persona abre la puerta y empieza a disparar contra nosotros”, explicó.

Diego Chávarri quiere que arresten a los delincuentes

En otra parte de la conversación, Diego Chávarri confirmó que la Policía detuvo a una de las implicadas, por lo que espera que en los próximos días se efectúe la captura del resto de delincuentes que lo asaltaron el último 17 de agosto.