“Al fondo hay sitio”: ¿quién es Paolo Goya, el actor que interpreta a Hiro en la serie?

“Al fondo hay sitio” regresó con fuerza en este 2022 y, gracias a ello, el público pudo reconectarse con muchos de los personajes que se ganaron un espacio en la longeva serie de América Televisión.

Paolo Goya es el actor peruano que le da la vida a Hiro, el fiel mayordomo de los Maldini que hace poco hizo su gran regreso al programa. Conoce aquí todos los detalles de su vida detrás de las pantallas.

¿Quién es Paolo Goya?

Pier Paolo Goya Kobashigawa es un intérprete peruano, hijo de padres japoneses, nacidos en la localidad de Okinawa. Goya estudió Diseño Gráfico y luego se desempeñó como publicista.

Pero el mundo del entretenimiento lo llamaba y pudo tener su debut televisivo en la telenovela “La rica Vicky” tras participar en un taller de jóvenes actores.

¿Cómo consiguió Paolo Goya el rol de Hiro?

Según lo dicho por el artista, no hizo casting para el rol del mayordomo de la producción. Paolo dijo que esto se debía a que “no hay muchos actores orientales”.

“ Hiro me llegó de sorpresa, me escribió Jorge Sánchez y me dice ‘oye, hay un personaje para ‘Al fondo hay sitio’ que es oriental, ¿te provoca?’. No veía mucho la serie y me explicó que era el reemplazo de Peter. Después hablé con el guionista, al final quedó y se ha ido moldeando”, relató Goya en una entrevista para Watshoitv.

¿Cuáles fueron los mayores retos de Paolo Goya al interpretar a Hiro?

Paolo señaló que fue todo un reto asumir el papel y seguir su trabajo como diseñador gráfico. Siguiendo esta línea, admitió que las largas jornadas de grabación no le permitían tener un horario normal: “Todos los días recibo un guion nuevo, por ejemplo. Voy a mi casa, ensayo lo que tengo y recién en la noche me dicen ‘oye, mañana, por si acaso, grabas otra vez’. Entonces, sí, es un tema que no puedes programar ”.

Por otro lado, reveló que las acrobacias que su personaje realiza en la serie no son hechas solo por él, sino que usan a otros especialistas en el asunto. “Hiro tiene dobles, creo que es el único del personal que tiene bastante dobles”, manifestó el artista.

