En “Al fondo hay sitio” no cesan las novedades, y no es para menos, ya que es la serie más exitosa del Perú en los últimos tiempos: el ingreso de nuevos personajes y nuevas situaciones generan que esta producción nacional se enriquezca con el paso de los días y su historia se torne cada vez más interesante. Y la entrada del personaje de Remo no ha sido una excepción, ya que este personaje, interpretado por Filippo Storino, ha conquistado a muchos fanáticos de esta historia.

¿Quién es Filippo Storino?

Si algo define al nuevo jale de “Al fondo hay sitio”, Filippo Storino, es su versatilidad y su carácter polifacético: es abogado graduado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), tiene conocimientos de marketing, fue chico reality y ahora se dedica a la actuación. En los últimos dos años se ha formado en la famosa escuela de Roberto Ángeles y ha sido reportero del programa “Estás en todas”.

El actor Filippo Storino es abogado, aunque no ha ejercido su profesión universitaria. Foto: Instagram/Filippo Storino

Su aparición en América TV no es nueva, ya que además de ejercer el periodismo en el programa de ‘Choca’ Mandros ha sido participante de “Esto es guerra”. El joven intérprete ha expresado su admiración por figuras históricas de la actuación, como Marlon Brando, Christian Bale y Johnny Depp.

¿Quién es el personaje de Remo en “Al fondo hay sitio”?

En “Al fondo hay sitio”, Filippo Storino asume el papel de Remo Sánchez Concha, un joven aristócrata que sale con el personaje de Alessia (interpretado por Karime Scander) y es considerado el principal rival de ‘Jaimito’ Gonzales (Jorge Guerra).

El joven actor tiene un nuevo reto en "Al fondo hay sitio" tras haber estado en "De vuelta al barrio" y otras producciones. Foto: Instagram/Filippo Storino

El hecho de que Remo y Alessia estudien la misma carrera en la universidad permite que ellos se frecuenten en muchas oportunidades, además de compartir el mismo estrato social. Cabe recordar que Filippo Storino también formó parte de otras series de América TV, como “De vuelta al barrio”, donde interpretó el papel de Luis Miguel.