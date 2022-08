Rocío Miranda y la vez que rechazó un jugoso contrato: “En ‘EEG’ me ofrecieron S/ 20.000 mensuales”

La modelo Rocío Miranda fue presentada como flamante integrante del reality “Esto es bacán”, secuencia del programa “Sorpréndete” que se emite a través de la señal de Willax TV. La exvoleibolista hizo su debut en un programa de competencias y reveló el motivo por el cual nunca estuvo antes en uno a pesar de las tentadoras propuestas que le realizaron.

La exjugadora de Universitario de Deportes se mostró contenta al integrar el nuevo reality de la televisión peruana “Esto es bacán”. Miranda señaló que el enfoque del nuevo espacio de Willax es diferente a otros programas de competencia.

“Estoy contenta de pertenecer a ‘Esto es bacán’. Me hicieron la invitación para participar en la secuencia que está dentro del programa ‘Sorpréndete’ y firmé contrato por una pequeña temporada. La finalidad del espacio es ayudar en casos sociales”, precisó la modelo.

La exanfitriona de “El último pasajero” contó que no está cobrando ni un sol al tratarse de una competencia que ayuda a niños con problemas de autismo.

“Ustedes saben lo que siempre he pensado sobre los realities, está de más repetirles lo que sigo pensando. Sé que muchos se sorprendieron porque nunca he aceptado estar en uno, pero esto es diferente; tanto así que cuando me llamaron para este proyecto, decidí no cobrar ni un sol por mi participación . Cuando se trata de ayudar a quienes lo necesitan, lo hago gratis y de todo corazón”, reveló a través de sus redes sociales.

Rocío Miranda reveló detalles sobre la oferta que le realizó "Esto es guerra". Foto: composición LR/Instagram/R. Miranda/América TV

Sin embargo, sus seguidores le respondieron la publicación aconsejando de que sí debería cobrar ya que muchos de sus compañeros sí lo hacen. A lo que Miranda contestó con una reveladora propuesta que le hicieron en el pasado.

“Cada quién ve lo mejor para sí mismo. A mí la plata nunca me llamo la atención, sino hace rato hubiera estado en ‘Esto es guerra’, que me ofreció 20.000 soles mensuales por participar de su programa . También le dije no al Congreso hace 2 elecciones cuando me ofrecieron un # en un partido político. Les digo no a los mafiosos que llevan a las embajadoras a Miami, Tulum , Dubái y así, etcétera. No todo es plata en esta vida”, puntualizó la nueva integrante de “Eso es bacán”.