Renato Tapia: ¿quién es su esposa, Andrea Cordero, y cómo inició su historia de amor?

El talentoso futbolista peruano Renato Tapia no solo se encuentra en su mejor momento deportivo, sino también viene triunfando en otros aspectos de su vida. El jugador del club Celta de Vigo goza de mucha estabilidad familiar y sentimental gracias a la bonita relación que lleva con su esposa y madre de su hija, Andrea Cordero.

A través de las redes sociales, la actual pareja del popular ‘Cabezón’ ha manifestado, en diversas ocasiones, que ama mucho y admira a su esposo.

A continuación, te contamos más detalles sobre Andrea Cordero y su historia de amor con el seleccionado nacional.

¿Quién es Andrea Cordero?

La esposa de Renato Tapia es una conocida bloguera y empresaria que, a través de sus redes sociales, promueve el crecimiento personal, la moda y el maquillaje.

Además, también es madre de una pequeña niña llamada Niara Amelia, producto de su relación con el mediocampista de la selección peruana.

Renato Tapia y Andrea Cordero se conocieron gracias a su pasión por el fútbol. Foto: @ameliaysulamparablog

En su canal de YouTube, Cordero cuenta a sus seguidores un poco de su vida y les comparte sus técnicas de maquillaje. En tanto, en su blog “Amelia y su lámpara”, sube contenido relacionado a la salud y la autoayuda.

¿Qué enfermedad tiene la esposa de Renato Tapia?

Andrea Cordero confesó en su blog que sufre de una enfermedad llamada síndrome de ovario poliquístico (SOP).

“Cuando me enteré de que tenía SOP, una nube de dudas horribles me acompañó durante un tiempo. Pensar que esto es algo que no tiene cura y que requiere mucho esfuerzo para sobrellevar me abrumó muchísimo. Fueron años sintiéndome a la deriva hasta encontrar una respuesta consistente y trazar un horizonte, uno al que aún lucho por llegar”, relató.

Afortunadamente, ya viene recibiendo tratamiento médico. “Hace unas semanas conseguí un nuevo endocrinólogo. Solo con la revisión de mis antecedentes, la exploración física y mis ciclos menstruales fue capaz de diagnosticarme con SOP y resistencia a la insulina. Desde entonces, he retomado el tratamiento con medicina y me siento mucho mejor”, resaltó.

¿Cómo inició su historia de amor?

Andrea Cordero vio por primera vez a Renato Tapia cuando trabajaba como redactora web en un medio deportivo. En aquel entonces, el volante de Blanquirroja tenía tan solo 16 años y recién estaba dando sus primeros pininos en el fútbol.

Renato Tapia y Andrea Cordero se dedican tiernos mensajes en redes sociales. Foto: @ameliaysulamparablog/Instagram

Tres años después, ambos decidieron contraer matrimonio en una ceremonia privada. Ahí asistieron sus familiares y algunos amigos cercanos.