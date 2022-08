¿Qué relación tienen Andrés Hurtado y las denuncias contra Rodrigo González? Esto dijo el conductor de Willax

¡Fuego! Tras escuchar que Andrés Hurtado había amenazado a un reportero de Willax, Rodrigo González sorprendió a Gigi Mitre y al público de “Amor y fuego” al contar cómo el conductor de Panamericana Televisión habría facilitado que las denuncias en su contra hechas por Karen Schwarz, Cathy Saenz y Susana Umbert sean registradas por las autoridades.

¿Andrés Hurtado apoyó denuncias en contra de ‘Peluchín’?

Durante la tarde del miércoles 17 de agosto, Rodrigo González se manifestó sobre el último escándalo protagonizado por Andrés Hurtado, quien amenazó a un reportero de Willax luego de que este le consultara por una presunta complicidad con el mandatario.

Tras escuchar los audios del conductor de Panamericana, un fastidiado ‘Peluchín’ decidió soltar una verdadera bomba. Según el polémico presentador, su colega de oficio habría interferido de alguna forma para que las denuncias realizadas en su contra por Karen Schwarz, Cathy Saenz y Susana Umbert procedieran de forma rápida.

“Esto no lo había contado antes. Cuando pasó lo de las denuncias que me llegaron de la comisaría de Surco, ‘Chibolín’ llamó a mi abogado. La penúltima vez, (…) Andrés Hurtado llamó, colgó, y ese mismo día llegaron las denuncias. Ahora me acuerdo porque veo estas amenazas con este tipo de mensajes”.

Esta fue la amenaza de Andrés Hurtado al periodista de Willax

Antes de la revelación de Rodrigo González sobre Andrés Hurtado, el programa “Beto a saber” había señalado que el conductor de “Sábado con Andrés” y el presidente Pedro Castillo habrían cometido un fraude con respecto al millonario proyecto que habían anunciado a favor de las personas que sufren cáncer.

El programa periodístico de Beto Ortiz señaló que la exuberante cantidad de dinero que, supuestamente, iba a beneficiar a los peruanos que luchan contra esta enfermedad no ha sido destinada todavía.

Cuando uno de los reporteros de Willax le consultó al mismo Hurtado sobre el tema, el también productor tomó una conducta agresiva. Incluso afirmó que se vengaría de él: “Yo te contestaría a ti por difamación, porque tú no sabes. Tú me tocas y yo te desgracio. Mira, grábame. Vas a conocer quién soy”.