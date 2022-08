Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco tras fuertes críticas de Magaly: “Él canta y encanta”

Rompió su silencio. Jessica Newton se pronunció, a través de las redes sociales, para salir en defensa del cantante peruano Deyvis Orosco, quien fue blanco de las críticas de Magaly Medina el último viernes 12 de agosto. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la organizadora del Miss Perú le brindó su total respaldo a su yerno y afirmó que este sí posee talento para interpretar.

La ex reina de belleza no solo le dio todo su apoyo al líder del Grupo Néctar, sino que, además, confesó que lo admira mucho por todo que ha logrado como sucesor de su padre, Johnny Orosco.

“Él canta y encanta. Y yo lo admiro muchísimo como artista” , fueron las emotivas palabras que le dedicó Jessica Newton a Deyvis Orosco en Instagram.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Deyvis Orosco?

Como se recuerda, en la edición de “Magaly TV, la firme” que se emitió el 12 de agosto, Magaly Medina manifestó que, en su opinión, Deyvis Orosco no tiene talento para el canto y que, si antes no lo mencionó, fue solo para no herir a Jessica Newton.

“No canta nada, pero no lo dije por no pelearme con su suegra, no tiene la voz de su padre. Es algo que no se lo quería decir por no herir susceptibilidades, porque yo no quería pelearme con la suegra (...) Con un poco de autotune y ciertos efectos en la voz, cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis”, indicó la polémica conductora.

El fin de la amistad de Magaly Medina y Jessica Newton

En febrero del 2022, Magaly Medina dio por terminada su amistad con Jessica Newton después de que la organizadora del Miss Perú se mostrara indignada y señalara en Instagram que la primera no sabía diferenciar entre la amistad y el trabajo. Ello, luego de que la ‘Urraca’ criticara duramente a Deyvis Orosco en su programa.

“Si estabas molesta, ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón, para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien consideraba mi amiga, a quien debo decirle ‘mamita, no me quieran tanto’, porque si así me quieres, como será cuando no”, aseveró la figura de ATV.