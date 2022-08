Brunella Horna y Renzo Costa: ¿por qué la modelo tildó la relación como tormentosa?

La modelo, presentadora y ex chica reality Brunella Horna es hoy una figura famosa del espectáculo, y sus dotes como empresaria la han catapultado en la escena pública. Si bien, en la actualidad, es novia y prometida del excongresista Richard Acuña, nadie duda que sus logros los obtuvo por mérito propio. Su ojo clínico para hacer empresa y para posicionar su marca personal la convirtieron en una mujer exitosa, que se encuentra en la televisión para poder entretener y, en algunos casos, dar ayuda social.

Ha demostrado ser una mujer contenta con lo que vive; no obstante, no siempre la pasó bien, ya que calificó su anterior vínculo sentimental con Renzo Costa como “tormentoso”, aunque ahora asegura no guardarle rencor y haberlo perdonado.

¿Por qué Brunella dice que su noviazgo fue tormentoso?

Brunella Horna admitió que tuvo que sanar de forma emocional para poder iniciar un nuevo romance, y contó que lleva terapia psicológica hasta el día de hoy por la mala relación que tuvo con Renzo Costa tiempo atrás.

“Voy a decir la verdad, cuando terminé mi relación, yo llevé terapia, fue una relación tormentosa, ambas personas nos equivocamos. Yo no quise volver a tener una relación así, por eso hoy en día ya tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curar, no al 100% porque, hasta ahorita, tengo terapia”, expresó la artista.

Brunella Horna es modelo, empresaria y conductora de "América hoy". Foto: composición LR/Brunella Horna/Instagram

Renzo Costa y sus problemas con Brunella

La exparticipante de realities de competencia, como “Bienvenida la tarde”, expresó anteriormente su molestia porque el ‘Rey de los cueros’ le habría ocultado su verdadera edad antes de iniciar un romance con ella, que tenía solamente 16 años cuando lo conoció. Además, indicó que este factor fue un punto de quiebre.

“Él es una persona increíble, pero, definitivamente, me chocaba la edad. Yo trataba de pensar que no me chocaría y él igual, pero, en cosas tan pequeñas, sí nos afecta. En lo laboral, por ejemplo, tiene una empresa grande y la mía recién está creciendo. En la vida nocturna, yo quiero salir y él ya no”, dijo en una aparición en “En boca de todos”.

Brunella Horna no descarta ser compañera de trabajo de Renzo Costa. Foto: composición LR/captura de América TV/difusión/Renzo Costa

Del mismo modo, señaló que la afectaba que las discusiones sean ventiladas públicamente: “Ha sido una relación superlarga, de altos y bajos públicos, lamentablemente. No quiero que sea como el año pasado que terminé y todo se hizo público. A mí no me hizo bien”.

Como se sabe, Brunella Horna anunció que se casará con Richard Acuña en el presente año.