¿Reveló su verdadera personalidad? El conductor Andrés Hurtado se encuentra en el centro de la polémica por un proyecto a favor de los pacientes con cáncer del país que tendría con el mandatario Pedro Castillo y que, al parecer, habría sido un fraude porque aún no se destina el dinero para este programa que beneficiaría a la población, según Willax TV.

Andrés Hurtado amenaza a reportero

Ante esto, Andrés Hurtado fue cuestionado por un periodista del programa “Beto a saber” respecto al tema y por una presunta complicidad con el jefe de Estado, así como por el uso de los fondos económicos para el proyecto. Sin embargo, su actitud sorprendió a todos. En la llamada entre ambos, se puede escuchar que el presentador de Panamericana tomaría represalias contra el hombre de prensa.

—Andrés Hurtado: “¿Quién eres (al reportero)? No sabes del tema”.

—Reportero: “Yo estoy leyendo el registro (del proyecto), don Andrés”.

—Andrés Hurtado: “¿Y a mí que me interesa tu opinión?”.

—Reportero: “Don Andrés, debemos hablar con respeto, yo solamente le estoy preguntando”.

—Andrés Hurtado: “Yo te contestaría a ti por difamación, porque tú no sabes: tú me tocas y yo te desgracio. Mira, grábame, me vas a conocer quién soy”.

Andrés Hurtado le reclama a Pedro Castillo

Pese al reportaje emitido, Andrés Hurtado se refirió sobre el tema en cuestión en la edición del 30 de julio de su programa, “Sábado con Andrés”, y le solicitó una vez más ayuda al presidente de la República para apoyar a la población afectada por el cáncer. En esa ocasión, el popular ‘Chibolín’ sostuvo que el dinero lo tenía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero que no se lo otorgaba.

“Presidente Pedro Castillo, vengo pidiendo varios sábados que se dé el dinero y que no jueguen con la salud y la vida de los pacientes con cáncer. Si el presidente Castillo ya otorgó el dinero hace tres meses para que no muera más gente en el país, qué hace el MEF que no lo desembolsa”, sostuvo.