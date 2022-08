“Al fondo hay sitio”: ¿por qué Tommy Portugal no puede cantar los temas que grabó para la serie?

La exitosa serie “Al fondo hay sitio” ha vuelto luego de seis años por todo lo alto a la televisión peruana y miles de sus fanáticos han recordado los temas que acompañaron a la producción desde su estreno en 2009. Varias de esas famosas canciones fueron interpretadas por Tommy Portugal.

Sin embargo, pocos sabían que el cantante estuvo prohibido de entonar estos éxitos en los conciertos que brindaba. Por primera vez, el artista rompió su silencio y reveló detalles de su relación con miembros de América Televisión, canal por el que se transmite la producción. Conoce los detalles aquí.

Tommy Portugal y “Al fondo hay sitio”

En el año 2009, la serie “Al fondo hay sitio” se estrenó por todo lo alto por la señal de América Televisión y rápidamente la canción de su intro caló en el público peruano, que hasta la fecha de hoy la recuerda. El encargado de ponerle la voz al tema fue el cantante Tommy Portugal, quien por esos años era uno de los representantes más importantes de la cumbia peruana.

América TV habría limitado a Tommy Portugal

En una entrevista con el canal de YouTube Chiquiwilo, el cantante Tommy Portugal señaló que un miembro de América Televisión le prohibió interpretar los hits de “Al fondo hay sitio” en los conciertos que realizaba.

“Había un pata encargado de los musicales en el canal que se puso mosca”, inició. Según el artista, los directivos pensaban que se iba a aprovechar de la fama que tenía la serie y en varias ocasiones le hicieron problema por esto.

“Habrá pensado que yo me estaba haciendo millonario y quería que yo pida autorización para poder cantar ‘Al fondo hay sitio’ en mis conciertos. Prácticamente, me estaba prohibiendo cantarlo. Yo le digo: ‘Maestro, todas las orquestas cantan’. Yo tenía que pedir permiso porque me hacían ‘chongo’“, detalló.

Tommy Portugal tuvo problemas por “Al fondo hay sitio”

Tommy Portugal también contó que la polémica situación que tenía con los miembros provocó que llegara a experimentar problemas en su carrera musical, ya que diversos empresarios le pedían que interprete los temas de “Al fondo hay sitio”.

“Le digo: ‘Maestro, no te voy a llamar a la 1.00 a. m. (para decir) que voy a cantar ‘Al fondo hay sitio’ (...). Parece gracioso, pero me hacían la vida imposible. En Tacna tuve un problema porque el que me contrató colocó que iba a cantar las canciones de ‘Al fondo hay sitio’. Por eso, me hicieron ‘chongo’, (dijeron) que me estaba colgando de la marca”, añadió el cumbiambero.