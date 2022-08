Tommy Portugal fue encarado por su hija durante prueba de ADN: “Me escondiste por 3 años”

No hay reconciliación a la vista. Así como lo prometió, Tommy Portugal asistió a un laboratorio para hacerse la prueba de ADN con Mafer Véliz, a quien reconoció como su hija anteriormente, pero no le dio su apellido. Sin embargo, al verse las caras, fue imposible evitar una discusión.

En medio de la prueba, la joven salió con un nuevo reclamo hacia su padre, lo acusó de haberla ocultado por tres años de su familia.

La hija de Tommy Portugal sorprendió con una nueva revelación al encontrarse cara a cara con su padre y le reclamó haberla ocultado de su familia.

“Me escondiste de tu familia por tres años, ¿o no?, si Estrella no lo hubiera dicho, tú no lo hubieras hecho” , ante esta afirmación, el cantante no pudo negar lo dicho, aceptándolo e indicando que “era complicado”.

Asimismo, el cumbiambero dijo que la mamá de la joven tuvo parte de responsabilidad por no haberle dicho sobre su paternidad.

“Su mamá, además, que no me dijo por más de 12 años que tenía una hija, la hizo firmar por otra persona y ese fue el problema”, se defendió.

¿Por qué Tommy Portugal no se hizo la prueba de ADN anteriormente?

El 15 de agosto, Tommy Portugal y Mafer Véliz se presentaron en un laboratorio para realizarse la prueba de paternidad. Sin embargo, el cantante no pudo evitar que la prensa le cuestione por qué no se sometió a este examen anteriormente, para evitar todo este enfrentamiento mediático.