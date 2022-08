Samahara asegura que puede comprar zapatillas originales: “Hice fiesta de 40 mil soles a mi hija”

Samahara Lobatón se presentó en el set de “En boca de todos” el lunes 15 de agosto y aprovechó para responder a las críticas por presuntamente usar y promocionar zapatillas bambas en Instagram. La hija de Melissa Klug confesó que muchos de sus pares de calzado, efectivamente, no son originales; no obstante, aseguró que tiene los recursos económicos para adquirirlos si así lo desea.

Samahara Lobatón confiesa que usa zapatillas bamba

En conversación con Tula Rodríguez y Ricardo Rondón, la influencer aclaró que jamás ha promovido la compra de productos mencionando falazmente que son auténticas, por lo que no estaría realizando publicidad engañosa.

“Yo nunca, en ninguna de mis publicaciones, digo que las zapatillas son originales ni digo que son réplica A1. Este es un emprendimiento peruano y tienen derecho a vender el producto que ellos deseen. Ellos me pagan, porque te informo, ahora que quieres surgir en este medio de publicidad, de influencers, que las marcas te pagan por hacerle publicidad a sus productos, entonces, eso es lo que yo hice”, declaró.

Samahara afirma tener dinero para zapatillas originales

Samahara Lobatón recalcó, además, que en octubre del 2021 organizó una ostentosa fiesta por el cumpleaños de su menor hija. En este sentido, señaló que también tiene en su propiedad zapatillas originales, puesto que no le falta dinero para conseguirlas.

“Al fin y al cabo, a mí me pagan por hacerle la publicidad y yo estoy cumpliendo con mi contrato... Yo uso zapatillas originales y lo puedes ver en mi Instagram, le compro zapatillas de colección a mi hija de año y medio y yo también me compro zapatillas de colección. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales?”, fueron las palabras de la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.