Rodrigo González y Sean Rico: ¿por qué terminaron luego de 5 años de relación?

Rodrigo González se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos de la TV peruana en los últimos años. Gracias a su desempeño como conductor en programas de espectáculos como “Amor, amor, amor”, “Válgame Dios” y ”Amor y fuego”, hoy en día cuenta con miles de seguidores. Uno de los episodios que más recuerdan los fans es el romance que tuvo con Sean Rico.

Aquí te contamos cómo empezó la historia de amor entre ‘Peluchín’ y el publicista, por qué se terminó y qué pasó tras el fin de la que fue una de las relaciones más sólidas de la farándula peruana.

¿Cómo inició el romance de Rodrigo González y Sean Rico?

En abril del 2015, Rodrigo González se declaró abiertamente homosexual tras la Marcha del Orgullo Gay en Lima. Por el 2016, el presentador de televisión y su entonces novio se mostraron juntos por primera vez. La pareja protagonizó la portada de una conocida revista como parte de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia.

¿Por qué terminaron?

A pesar de que todo parecía ir bien en la vida sentimental del conductor, durante el 2019 empezaron a surgir rumores sobre una posible ruptura. Es por ello que el propio Rodrigo González salió a pronunciarse y confirmó lo que era un secreto a voces: había terminado con Sean Rico.

“Lo que se ve no se pregunta... Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar ‘¿y si mañana?’, no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa”, expresó.

“Siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando, son todas decisiones propias, yo he decidido esto, lo otro y que quiero para mi vida”, añadió en una entrevista al canal de YouTube de María Pía Copello.

El nuevo amor de Rodrigo González

Los fans de Rodrigo González esperaban que el conductor volviera a encontrar el amor y así fue. El 2021 este sueño se hizo realidad.

Durante una transmisión de “Amor y fuego”, Gigi Mitre les dijo a los televidentes: “Les cuento que Salvatore tiene 37 años. Además, es un superchef y hasta con presentación espectacular como si estuviera en un restaurante. ¡A Rodrigo le gusta comer bien! (...) ¿Ven la bolsita? (imágenes) Es un regalo que Salvatore dedica a Rodrigo. Ustedes ya se van a dar cuenta cuando lo vean”.

Posteriormente, ‘Peluchín‘ confirmó que había iniciado una relación sentimental al compartir una foto en la que su novio aparecía cargando y besando tiernamente a su gato. Junto a esta imagen colocó un breve pero amoroso mensaje: “Mis seres favoritos”.